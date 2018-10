Letterbox bringt Crime-Serie "The Gulf" ins ZDF

© Banijay/SHPG

Eine Kommissarin, die ihr Gedächtnis verloren hat, steht im Mittelpunkt des Sechsteilers "The Gulf". Letterbox Filmproduktion und ZDF arbeiten dafür mit zwei Produzenten aus Neuseeland und mit dem Weltvertrieb Banijay Rights zusammen.



14.10.2018 - 11:46 Uhr von Torsten Zarges 14.10.2018 - 11:46 Uhr

Internationale Koproduktionen sind für anspruchsvolle Serienprojekte keine Seltenheit mehr. Doch Christian Friedrichs, Executive Producer der Letterbox Filmproduktion, hat seine Partner nun in ungewohnt weiter Ferne gefunden. Wie das Medienmagazin DWDL.de kurz vor Beginn der MIPCOM erfuhr, hat sich die Studio-Hamburg-Tochter mit den neuseeländischen Produktionsfirmen Screentime und Lippy Pictures zusammengetan, um den Thriller-Sechsteiler "The Gulf" zu produzieren. Auf deutscher Seite ist das ZDF mit an Bord, den Weltvertrieb besorgt Banijay Rights.

"Bei 'The Gulf' handelt es sich um eine herausragende internationale Crime-Serie", so Friedrichs. "Die Autorinnen Donna Malane und Paula Brock sind großartige, überzeugende Talente, die aus diesem Projekt einen wunderbaren Mix von Crime Procedural und anspruchsvoller horizontaler Erzählung gemacht haben." Die Besonderheit von "The Gulf" liegt im Ausloten der moralischen Grauzone zwischen Recht und Gerechtigkeit.

Hauptfigur der Serie ist Kommissarin Jess Savage, die auf der neuseeländischen Insel Waiheke ermittelt und selbst einen moralischen Verfall durchmacht. Nachdem sie ihren Mann und ihr Gedächtnis bei einem schweren Autounfall verloren hat, will Jess den Schuldigen zur Strecke bringen. Sie ist davon überzeugt, dass irgendjemand sie umbringen will, weil sie im Rahmen einer Ermittlung möglicherweise etwas Brisantes herausgefunden hat.

Also beginnt sie, in eigener Sache zu ermitteln und alle ihre Schritte der vergangenen Wochen zurückzuverfolgen. Regelrecht paranoid wird Jess, als ihre Kollegen sich zunehmend unkooperativ verhalten. Dass sie selbst mit ihrer Morphinsucht zu kämpfen hat, macht die Sache nicht leichter. Je näher sie der Wahrheit kommt, desto mehr spürt sie, dass ihre Welt moralisch lange nicht so schwarz-weiß ist wie angenommen.

Nach zweijähriger Entwicklung ist "The Gulf" nun in Produktion. Kate Elliott ("Wentworth") spielt die Hauptrolle, Regie führen Charlie Haskell, Gaysorn Thavat und Rob Sarkies. "Wir freuen uns, mit 'The Gulf' neue Wege zu gehen und unserem Publikum eine spannende, in Neuseeland spielende Serie zeigen zu können", sagt ZDF-Filmchefin Simone Emmelius. "Dies ist ein weiterer Schritt, um unser Koproduktionsportfolio zu erweitern."

