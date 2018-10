Unique Media will Politiker undercover unters Volk mischen

© Vivendi

Wolfgang Link von Unique Media Entertainment (UME) hat sich auf der MIPCOM die Rechte an einem Format gesichert, in dem Politiker undercover gehen, um so Probleme zu erkennen. Das Interesse der deutschen Sender sei groß, so Link.



In "Undercover Boss" zeigt RTL schon lange Geschäftsführer von Unternehmen, die mal mehr und mal weniger gut verkleidet versuchen, sich in ihrem Betrieb undercover einzuschleusen. Nun gibt es in Frankreich mit "Undercover Leader" ein recht ähnlich gelagertes Format mit Politikern, das dort von Vivendi produziert wird. Für den deutschen Markt hat sich Wolfgang Link, Geschäftsführer von Unique Media Entertainment, die Rechte gesichert. Nun will er es auf die Bildschirme bringen.

"Das Interesse der Sender ist groß, weil dieses Experiment gut in die Zeit passt und aufschlussreiche Erkenntnisse liefert", sagt Link gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. "Viele Bürger haben den Eindruck, dass die Politiker den Kontakt zur Basis verloren haben." In "Politiker Undercover", so der deutsche Titel, werden Politiker so verkleidet, dass sie idealerweise von ihrer Umgebung nicht mehr erkannt werden. Der Politiker mischt sich dann unters Volk und geht den Problemen der Menschen möglichst unerkannt auf den Grund. Die Erfahrungen der Politiker sowie die unvoreingenommenen Reaktionen der Bürger stehen im Vordergrund. Der PR-Effekt für die teilnehmenden Politiker wird akzeptiert, soll aber nicht das einzige sein, was am Ende hängen bleibt.

Laut Wolfgang Link habe die Bürgermeisterin von Marseille durch die Teilnahme an der Sendung neue Eindrücke von den Lebensbedingungen ihrer Wählerschaft erhalten. Link erkennt darin einen Trend, er sagt gegenüber der dpa: "Auch Quiz, Dokudrama oder serielle Fiktion kann man mit politischem Inhalten aufladen." Welche Sender sich für eine Adaption des Formats interessieren, sagte Link nicht.

Korrektur-Hinweis: Es handelt sich nicht um das ähnlich gelagerte Format "Secret Mayor", das von All3Media vertrieben wird. Wir bitten die Verwechslung zu entschuldigen.



