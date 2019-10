Beta Nordic Studios: Mojto baut Skandinavien-Geschäft aus

© Beta Film

Beta Film hat am Vorabend der MIPCOM in Cannes den Ausbau der Produtkions-Aktivitäten in Skandinavien angekündigt. So hat die Firma von Jan Mojto eine Mehrheit an der finnischen Produktionsfirma Fisher King übernommen. Gemeinsam mit Dramacorp - einem 2016 gegründeten Joint Venture mit dem schwedisch-französischen Produzenten Patrick Nebout - bildet Fisher King künftig die Beta Nordic Studios mit Sitz in Schweden. Dieses neue Unternehmen, das die skandinavischen Produktionsaktivitäten von Beta vereint, wird von Justus Riesenkampff (EVP Beta Film) und Martin Håkansson, ehemaliger Manager bei Lagadère Sports und der Nice Entertainment Group, geführt.

Beta Nordic Studios soll sich auf lokale Produktionen konzentrieren, die trotzdem ein internationales Publikum ansprechen können - und die dementsprechend von Betas Vertriebsnetzwerk profitieren können. Fisher King hat in den vergangenen Jahren schon unter Beweis gestellt, dass skandinavische Serien weltweit verkauft werden können - etwa mit der Serie "Nymphs" oder der Nordic-Noir-Serie "Bordertown", die es inzwischen auf drei Staffeln gebracht hat. "Fisher King passt hervorragend zu uns, denn die Mitbegründer und Schöpfer Matti Halonen und Miikko Oikkonen stehen für einige der besten internationalen Drama-Serien aus Skandinavien", sagt Riesenkampff und ergänzt: "Wir freuen uns, eine so erfahrene und ehrgeizige Führungskraft wie Martin Håkansson gefunden zu haben, um unsere Produktionsaktivitäten in Skandinavien zu unterstützen."

Håkansson sagt: "Trotz einer Phase intensiver Konsolidierung gibt es auf dem skandinavischen Markt noch Chancen. Fisher King ist ein gutes Beispiel. Sie haben unter Beweis gestellt, dass man ein Drama für den heimischen Markt entwickeln kann, das dort Quotenrekorde sprengt, während die Geschichten gleichzeitig stark genug sind, international zu bestehen." Matti Halonen, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Fisher King, sagt: "Als zukunftsorientiertes Unternehmen versteht Beta Film die wirtschaftlichen und kreativen Vorteile, die sich aus der Zusammenführung von Produktionsunternehmen ergeben, die die gleichen Werte und Visionen teilen - also Unternehmen wie Dramacorp und Fisher King, die beide von der guten alten Tradition des Geschichtenerzählens geprägt sind." Das neue Kapitel in der Geschichte des Unternehmens werde es ermöglichen, Inhalte mit diesem Anspruch zu mehr Zuschauern rund um die Welt zu bringen.

Die neueste Dramacorp-Produktion "Agent Hamilton" feierte am Sonntagabend unterdessen in Cannes seine Weltpremiere. Der Spionage-Thriller erhielt dabei deutlich im Vorfeld des Starts der 1. Staffel am 1. Januar 2020 beim schwedischen Streamingdienst C More nun bereits grünes Licht für eine zweite Staffel. Aus Deutschland sind ZDF und ZDF Enterprises als Ko-Produzenten an der Serie beteiligt.

