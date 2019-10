ZDF.E und Red Ballon mit Serie für Generation Greta

© ZDF.E/Red Balloon

ZDF Enterprises und die Produktionsfirma Red Balloon von Dorothe Beinemeier werden den Jugendbuch-Bestseller "Alea Aquarius" als Jugendserie fürs Fernsehen entwickeln. Gedreht wird in englischer Sprache für den internationalen Markt



15.10.2019 - 12:10 Uhr von Uwe Mantel 15.10.2019 - 12:10 Uhr

Nachdem ZDF Enterprises und die Produzentin Dorothe Beinemeier bereits bei der Jugendserie "Die Erben der Nacht" zusammengearbeitet hatten, wurde nun schon das nächste gemeinsame Projekt angekündigt: Mit Beinemeiers Produktionsfirma Red Balloon Film wird ZDF Enterprises sich an eine Adaption des deutschen Jugendbuch-Bestsellers "Alea Aquarius" der Autorin Tanya Stewner wagen. Als Drehbuchautorin ist Maria von Heland an der Entwicklung der neuen Serie beteiligt.

Erzählt wird die Geschichte vom Meermädchen Alea und ihren Freunden von der Alpha Cru, die gemeinsam die Ozeane und die Erde vor der Zerstörung retten wollen. Geplant ist eine 26-teilige Serie sowie auch ein Kinofilm, gedreht wird mit Blick auf den internationalen Markt in Englischer Sprache. Die Fertigstellung der Produktion ist für 2021/2022 geplant. Die Bücher "Alea Aquarius" sind bisher in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Japan, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Rumänien, der Slowakei und Tschechien sowie in Kürze auch in Italien erhältlich. Allein im deutschsprachigen Raum beläuft sich die Gesamtauflage der Bestseller-Reihe bereits auf rund 530.000 Bücher.

Arne Lohmann, Bereichsleiter ZDFE.junior bei ZDF Enterprises: "In Zeiten von Fridays for Future und Greta Thunberg ist das Thema Umweltschutz gerade bei Jugendlichen ein wichtiges Thema und diese Serie könnte nicht näher am Puls der Zeit sein." Dorothe Beinemeier, Produzentin Red Balloon Film: "Autorin Tanya Stewner ist es mit 'Alea Aquarius' gelungen, eine Geschichte zu erzählen, die den Zeitgeist und Spirit einer aussergewöhnlichen Generation trifft, als hätte sie geahnt, dass Greta Thunberg kommen wird. Kinder an die Macht!" Julia Bielenberg, geschäftsführende Verlegerin der Verlagsgruppe Oetinger, in der die Bücher erscheinen: "'Alea Aquarius' ist eine der erfolgreichsten Kinderbuchreihen der letzten Jahre und wir freuen uns sehr, dass der Bestseller von Tanya Stewner jetzt verfilmt wird! Die spannende Abenteuerreihe sendet eine wichtige und hochaktuelle Botschaft: Rettet die Meere, schützt die Unterwasserwelt vor Verschmutzung und sorgt für einen nachhaltigeren Umgang mit der Natur. Damit spricht sie den Kindern von heute aus der Seele." Und Bestseller-Autorin Tanya Stewner sagt: "Ich freue mich riesig darüber, dass meine Bücher verfilmt werden und dass so tolle Partner mit an Bord sind."

