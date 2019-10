TVNow holt Schweizer Serie "Wilder" nach Deutschland

© SRF / Global Screen

Die RTL-Gruppe hat sich für ihren Streamingdienst TVNow zwei Serien bei Global Screen gesichert. Neben der französischen Miniserie "After the Crash" geht's um die Schweizer Serie "Wilder", die dort bald in die 2. Staffel geht



16.10.2019 - 16:35 Uhr von Uwe Mantel 16.10.2019 - 16:35 Uhr

Der zu Telepool gehörende Distributor Global Screen hat einen Deal mit der Mediengruppe RTL Deutschland über zwei Serien für deren Streamingdienst TVNow abgeschlossen. So findet die Schweizer Serie "Wilder", die international als "Buried Truth" vermarktet wird, ihren Weg nach Deutschland. Die sechsteilige erste Staffel war in der Schweiz bereits Ende 2017 zu sehen gewesen, Anfang kommenden Jahres feiert dann die zweite Staffel ihre Premiere - weiter Verlängerung nicht ausgeschlossen.

Bei "Wilder" handelt es sich um eine Krimiserie, die über die komplette Staffel einen Fall erzählt. In der ersten Staffel verschwindet in einem Schweizer Bergdorf kurz vor Baubeginn eines umstrittenen Ferienresorts die Tochter des arabischen Investors. Kantonspolizistin Rosa Wilder, die im Ort aufgewachsen ist, übernimmt gemeinsam mit dem Bundeskriminalbeamten Manfred Kägi die Ermittlungen und stößt dabei auf ein dunkles Geheimnis. Die Hauptrollen spielen Sarah Spale und Marcus Signer, Schöpfer der Serie sind Béla Batthyany und Alexander Szombath, daneben waren auch Andreas Stadler, Moritz Gerber und Dave Tucker als Autoren am kreativen Entstehungsprozess beteiligt. Produziert wird die Serie von Peter Reichenbach, C-Films AG, und Beat Lenherr, Panimage GmbH. In Staffel geht's nun um einen Dreifach-Mord in einem abgelegenen Dorf.

Beim zweiten Einkauf handelt es sich um die vierteilige französische Mini-Serie "After the Crash", die auf dem Bestseller "Das Mädchen mit den blauen Augen" (im Original "Un avion sans elle") von Michael Bussi basiert. Ausgangspunkt ist ein Flugzeugabsturz im Jahr 1977 in den französischen Alpen, bei dem alle Insassen ums Leben kommen - bis auf ein drei Monate altes Baby. Problem: Damals waren zwei Babys an Bord - und zwei Familien erheben Anspruch darauf, dass es zu ihnen gehört. Ist es Lyse-Rose oder Emilie? Da es damals noch keine DNA-Tests gab, lässt sich die Frage nicht endgültig klären und das Mädchen wird als Lylie bekannt. 20 Jahre später wird der Privatdetektiv, der mit der Lösung des Mysteriums beauftrag ist, tot aufgefunden - just nachdem er ein geheimes Notizbuch in die Hände der inzwischen zu einer jungen Frau herangewachsene Emilie gelegt hat. Nun beginnt die Suche nach der Wahrheit erneut.

Teilen