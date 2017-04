Warner sichert sich Polit-Format "Facing the classroom"

© Warner Bros.

Zur MIPTV in Cannes wurde bekannt, dass sich Warner Bros. ITVP Deutschland die Rechte am Vivendi-Format "Facing the classroom" gesichert hat. Bei der Umsetzung wäre nun große Eile geboten.

Die belgische TV-Idee von Journalistin Caroline Delage erreichte vor zwei Wochen in ihrer französischen Adaption größere Aufmerksamkeit: „Facing the classroom“ bzw. „“Candidats AU Tableau“, so der französische Titel, erreichte bei C8, dem Free-TV-Sender von Vivendis Pay-TV-Konzern Canal+, hervorragende Einschaltquoten.

Das Format ist schnell erklärt: Politiker beantworten die einfachen aber manchmal unbequemen Fragen eines Klassenzimmers voller Kinder. So wie auch aktuell bei der französischen Fassung, erhofft sich Warner Bros. ITVP Deutschland, das Format mit Spitzenpolitikern umgesetzt zu bekommen. Doch die Zeit bis zur Bundestagswahl ist knapp.



An Sendern, denen ein ungewöhnliches und leichter zugängliches Polit-Format gut zu Gesicht stünde, mangelt es nicht. Unklar ist aber, ob sich namhafte Politiker auf dieses etwas andere Format einlassen würden.