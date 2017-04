Sat.1 will Senioren in den Schweizer Bergen verkuppeln

© Vier

Bei Sat.1 hat man Gefallen gefunden an dem aus Belgien stammenden Kuppel-Format "Hotel Römantiek", das auf der MIPTV in Cannes zu den Lieblingen gehört. Die deutsche Adaption des charmanten Formats liegt in den Händen einer Firma, die jüngst einige Preise einheimste.

Seit Red Arrow vor einigen Jahren das hierzulande unter dem Namen "Hochzeit auf dem ersten Blick" ausgestrahlte Format "Married at first Sight" auf den Markt brachte, scheinen viele Produzenten weltweit davon besessen zu sein, neue Ansätze im Kuppelshow-Segment zu finden. Das gelingt bislang mal mehr, mal weniger gut, wie ein Blick auf die Formate zeigt, die in diesem Jahr auf der Fernsehmesse MIPTV in Cannes präsentiert wurden. Zu den vielversprechenderen Formaten dieser Sorte zählt dabei die Sendung "Hotel Römantiek", die im Februar beim belgischen Sender Vier angelaufen ist.

Demnächst könnte das Format auch den Sprung ins deutsche Fernsehen schaffen: Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de hat die Produktionsfirma SEO Entertainment, die jüngst für "Das Lachen den Anderen" den Deutschen Fernsehpreis und für "Applaus und raus" den Grimme-Preis bekam, die entsprechenden Rechte an der Kuppelshow erworben und mit Sat.1 bereits einen begeisterten Interessenten für eine mögliche Ausstrahlung gefunden. Auf DWDL.de-Nachfrage wollte der Sender dies allerdings zunächst weder bestätigen noch dementieren.

Im Mittelpunkt der Sendung steht eine Gruppe von Senioren, die sich durch einen Trip in die Schweiz erhofft, die späte Liebe ihres Lebens zu finden, ähnlich wie man das aus dem Kino-Film "Best Exotic Marigold Hotel" kennt. Angekommen in einem romantischen Hotel, sollen sich die Rentner lustigen Herausforderungen stellen und auf diese Weise herausfinden, wer für einander geschaffen ist. Das Wort "Römantiek" im Titel des belgischen Originals leitet sich übrigens aus dem niederländischen Wort "reumantiek" ab, das übersetzt "Rheuma" bedeutet - eine humorige Anspielung auf das Alter der Protagonisten.