TV-Schmuckkästchen: Neues von Kuppeln bis Casting

© TV Norge

Auf der Fernsehmesse MIPTV mangelt es nicht an skurrilen Formaten. In unserem "Schmuckkästchen" stellen wir ihnen ganz subjektiv acht sehenswerte Neustarts vor: Von Handwerkern, kuppelnden Kids und einer Show für Computerspiel-Freunde...

Knapp eine Woche lang war das Medienmagazin DWDL.de auf der MIPTV in Cannes unterwegs, um Ausschau zu halten nach den neuen Fernsehtrends. Und auch wenn der nächste weltweite Hit vermutlich nicht dabei war, so sind wir doch auf einige Formate gestoßen, die es wert sind, erwähnt zu werden. Gesammelt haben wir sie in den vergangenen Tagen in unserem "Schmuckkästchen". Begeben Sie sich mit uns auf Schatzsuche - eine Reise zu gut gemachter, bisweilen spannender Unterhaltung. Unsere MIP-Highlights mit gleich drei Formaten aus Belgien...

Das DWDL.de-Schmuckkästchen



© CreateIt © CreateIt "Young Love" (Israel)

Sie wollen die große Liebe im Fernsehen finden? Dann lassen Sie sich doch mal was von Kindern ins Ohr flüstern...



© DR3 © DR3 "P.O.V." (Belgien)

Wie lebt es sich als Transsexueller? Und wie fühlt sich eine alkoholkranke Mutter? Finden Sie es heraus - in dieser Doku-Reihe.



© TV2 © TV2 "Denmark vs. Eastern Europe" (Dänem.)

Haben auch Sie sich schon mal über Handwerker geärgert. Ein dänisches Format lässt nun zwei Teams gegeneinander antreten.



© NBC © NBC "The Wall" (USA)

Gute Studio-Shows sind rar gesät auf der diesjährigen MIPTV - zu den Hoffnungsträgern zählt insbesondere dieses Format.



© TV Norge © TV Norge "Lost in Time" (Norwegen)

Freunde von Computerspielen könnten in diesem interaktiven Show-Format aus Norwegen auf ihre Kosten kommen.



© Vier © Vier "Hotel Römantiek" (Belgien)

Kuppelshows für junge Leute gibt's wie Sand am Meer - doch wer denkt eigentlich an die alleinstehenden Senioren?



© Armoza © Armoza "The Final Four" (Israel)

Auditions bis zum Schluss? Diese aus Israel stammende Musik-Castingshow setzt genau auf diese Idee.



© Lecter Media © Lecter Media "Greetings from the..." (Belgien)

Zeitreise mal anders: Für all jene, die schon immer mal ein paar Tage in der Vergangenheit verbringen wollten.