Coridaß und Price nehmen Ehrenmedaillen entgegen

Seit fünf Jahren werden die Médailles d'Honneur in Cannes verliehen. Auch in diesem Jahr gab es wieder vier Gewinner - neben Roy Price von Amazon Studios nahm auch ZDF-Enterprises-Chef Alexander Coridaß einen Preis entgegen.

Kurz vor dem Ende der MIPTV sind am Mittwochabend in Cannes mehrere internationale Fernsehmacher mit einer Medaille d'Honneur ausgezeichnet worden. Der Preis wird seit 2013 an Führungskräfte vergeben, die durch Talent und Leidenschaft einen Beitrag für die Fernsehwelt und die Entwicklung der internationalen TV-Gemeinschaft leisten. Im Rahmen des Gala-Dinners, das am Mittwoch im Carlton Hotel stattfand, ging auch einer der Preise nach Deutschland.





Ausgezeichnet wurde Alexander Coridaß, der langjährige Geschäftsführer von ZDF Enterprises. Das Unternehmen verantwortet den weltweiten Vertrieb, die Realisation internationaler Koproduktionen, den Lizenzankauf sowie das Merchandising von Programmmarken in eigenem Namen und für das ZDF, aber auch für Dritte. Bei den Medaillen-Gewinnern war Coridaß in guter Gesellschaft: Neben ihm bekam zuvor schon Roy Price, Vice President von Amazon Studios, eine Auszeichnung.

Zwei weitere Preise gingen an Viacheslav Murugov, CEO von CTC Media (Russland) sowie Zhao Yifang, Gründer und President der chinesischen Huace Group. Laurine Garaude, Chefin der Fernsehmesse MIPTV, würdigte die Preisträger und sagte, sie hätten wichtige Beiträge für den internationalen Unterhaltungsbereich geleistet.