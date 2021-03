Einen neuen Gesundheitsratgeber mit Moderatorin Katja Burkard hat der Spartensender RTLplus bereits im vergangenen Sommer angekündigt. Nun steht ein Starttermin für "Wie geht es dir?" fest, ein Format, das nicht mit sonderlich üppiger Sendezeit glänzen wird. Zu sehen ist das neue Format in der Woche vom 22. bis 26. März, also montags bis freitags, immer um 20:10 Uhr. Der Beiname "3 Minuten Gesundheit mit Katja Burkard" lässt darauf schließen, dass es sich um eine besonders knackige Form eines Ratgebers handelt. Eine Sendersprecherin erklärte, dass für das laufende Jahr zudem noch eine weitere Sendung in Planung sei, die ebenfalls "Wie geht es dir?" heißen soll.

Ansprechen will RTLplus in dem Format Gesundheits- und Life-Balance-Themen, am ersten Abend geht es direkt um die Wechseljahre. Weitere Themen sind Schmerztherapien, Heuschnupfen, der Unterleib und Spenderherzen. Vergangenen Sommer hatte RTLplus angekündigt, Teil des neuen Formats seien auch praxistaugliche Tipps. Zudem sollen Gesundheitsmythen und Hausmittel auf den Prüfstand gestellt werden.

Katja Burkard arbeitet schon lange für den Sender RTL, fing einst als Moderatorin bei "RTL Aktuell" am Wochenende an und ist seit 1997 das Gesicht des Mittagsmagazins "Punkt 12". Gesundheitsthemen widmete sie sich auch schon in diesem Format. Um alternative Heilmethoden geht es in der Reihe "Wenn die Schulmedizin nicht mehr weiter weiß". Mit "Hotspot" ist zudem kürzlich ein Corona-Podcast gestartet, in dem Burkard gemeinsam mit dem Virologen Hendrik Streeck zu hören ist.