Philipp Schmid wird Deutschlandchef von BBC Studios

Zum 25. Geburtstag der Präsenz in Deutschland bekommt BBC Studios (ehemals BBC Worldwide) wieder einen General Manager für den deutschen Markt. Philipp Schmid wechselt in den kommenden Wochen von Tower Productions - und kennt das Unternehmen bestens.



06.04.2018 - 14:00 Uhr von Thomas Lückerath 06.04.2018 - 14:00 Uhr

Nun also doch: Zwei Jahre lang hatte BBC Studios (seit 1. April der neue Name von BBC Worldwide) nach dem Ausscheiden von Deutschland-Chefin Isabelle Helle mit einer Übergangslösung gearbeitet, die nicht als solche verstanden werden sollte. Adam Bishop, SVP of Content Sales for Western Europe, übernahm aus London heraus die Verantwortung für das deutsche Geschäft. Jetzt soll das deutsche Geschäft wieder aus Köln heraus geführt werden. Neuer Deutschlandchef wird Philipp Schmid, der die neue Aufgabe in den kommenden Wochen antreten wird. Er kommt von Tower Productions, dem deutschen Joint Venture für non-scripted Produktionen von BBC Studios und All3Media, wo er zuletzt als Creative Director und stellvertretender Geschäftsführer gewirkt hat.

Schmid wird in seiner neuen Funktion weiterhin eng mit dem Unternehmen zusammenarbeiten und einen Sitz im Gesellschafterausschuss einnehmen, aber nicht nur deshalb kennt er BBC Studios bereits sehr gut. Vor seiner Zeit bei Tower Productions war er in mehreren Positionen schon mehr als zehn Jahre lang für BBC Studios (damals noch BBC Worldwide) in London tätig, unter anderem als Head of Development für das internationale Formatgeschäft und als Leiter für die europäischen Koproduktionen im Bereich Factual. In seiner neuen Position wird er an Adam Bishop, SVP Content Sales for Western Europe, berichten.Schmid und sein Team verantworten von Köln aus den Vertrieb von TV-Inhalten und Koproduktionspartnerschaften für den deutschsprachigen Raum sowie für das europäische DVD- und EST-Geschäft (Electic-Sell-Through) von BBC Studios. "Ich freue mich sehr, die Aktivitäten der BBC Studios im deutschsprachigen Raum leiten zu dürfen und bin gespannt auf die Zusammenarbeit mit unserem talentierten Team in Köln und unseren hervorragenden lokalen Partnern“, erklärt der neue Deutschlandchef von BBC Studios. „In meiner neuen Rolle freue ich mich nun auf ein Wiedersehen mit vielen Weggefährten aus meinen vorherigen Funktionen und natürlich auch auf neue Partner und neue Chancen für das Deutschlandgeschäft.“Adam Bishop: "Philipps Expertise in Vertrieb, Koproduktionen, Formaten und lokaler Produktion sowie seine umfassenden Kenntnisse des deutschen Marktes und des Katalogs der BBC Studios machen ihn zum idealen Kandidaten für die Leitung unseres Unternehmens in Köln. Die Rolle des General Managers ermöglicht es uns, die lokalen Vertriebs- und Produktionsgeschäfte enger zusammenzuführen. Dies kommt zu einem perfekten Zeitpunkt, da sich BBC Worldwide und BBC Studios zu einem neuen einheitlichen Content-Unternehmen zusammenschließen – den BBC Studios.“

Im Zuge von Schmids Wechsel zu BBC Studios werden bei Tower Productions die Zuständigkeiten neu sortiert. Knapp drei Jahre nach der Neuaufstellung des Joint Ventures verantwortet Miriam Tabeling, bisher Executive Producerin, in Zukunft als Bereichsleiterin die Ausrichtung des Programmbereichs Show. Den Programmbereich Factual Entertainment übernimmt Miriam Schulze. In ihren Funktionen überblicken die beiden Bereichsleiterinnen neben den laufenden Produktionen auch das Genre-spezifische Development und berichten direkt an Geschäftsführer Arne Kreutzfeldt.



Der freut sich: "Bereits seit vielen Jahren arbeite ich sehr gerne und erfolgreich mit Miriam Tabeling und Miriam Schulze zusammen und bin froh darüber, mit ihnen die erfreuliche Entwicklung der Firma weiter vorantreiben zu dürfen. Zugleich bedanke ich mich bei Philipp Schmid für drei tolle gemeinsame Jahre und freue mich darüber, dass er uns in seiner neuen Funktion bei BBC Studios auch zukünftig als Unterstützer der Tower erhalten bleiben wird." Schmid ergänzt: "Nach knapp drei erfolgreichen und spannenden Jahren in der Tower Productions bin ich überzeugt, dass unser deutsches Produktionsgeschäft bestens aufgestellt ist und bleibe Arne Kreutzfeldt und seinem Team auch weiterhin eng verbunden."