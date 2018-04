ProSiebenSat.1 sichert sich neues Weihnachts-Format

© ProSiebenSat.1

Bei der Suche nach neuen Programmideen ist ProSiebenSat.1 in Frankreich fündig geworden. Die Sendergruppe hat jetzt den Weihnachts-Wettstreit "My Best Christmas Ever" optioniert. Zudem wurde eine Anwaltsserie erworben.



06.04.2018 - 14:22 Uhr von Alexander Krei 06.04.2018 - 14:22 Uhr

Heute schon an Weihnachten denken: ProSiebenSat.1 hat die Rechte an der französischen Show "My Best Christmas Ever" erworben. Das bestätigte eine Sendersprecherin gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. Es handelt sich dabei um ein Wettbewerbs-Format, das TF1 Productions Ende vergangenen Jahres erstmals für den Sender TF1 herstellt. Die Franzosen waren mit den Quoten so zufrieden, dass sie bereits eine zweite Staffel in Auftrag gegeben hat.

In der täglichen Show, die im Original unter dem Namen "Mon plus beau Noël" gezeigt wird, treten Familien mit ihren verschiedenen Plänen rund um das Weihnachtsfest gegeneinander an. Ob ProSiebenSat.1 die Sendung tatsächlich adaptieren wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt aber offenbar noch nicht fest. Erworben wurde "My Best Christmas Ever" vom Distributionsarm von Newen in Frankreich, der die Rechte darüber hinaus auch an FremantleMedia Australia.

Darüber hinaus hat ProSiebenSat.1 einem Bericht von "C21" zufolge auch zwei Staffeln der ebenfalls von Newen vertriebenen französischen Anwaltsserie "Lebowitz vs. Lebowitz" erworben. Dabei handelt sich um ein Procedural, von dem bislang 16 einstündige Folgen für France 2 produziert worden sind.

