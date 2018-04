Pilot produziert: RTL II testet Gameshow "Hardball"

© RTL II

In Cannes gehört die britische Gameshow „Hardball“ zu jenen Formaten, die schon vor dem Beginn der Messe einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Schon vor dem Start bei BBC One in Großbritannien hat auch RTL II ein Auge auf die Gameshow geworfen.



07.04.2018 - 18:34 Uhr von Thomas Lückerath , Cannes07.04.2018 - 18:34 Uhr

Bei der MIPFormats, die am Wochenende in Cannes stattfindet, geben die französischen Marktbeobachter von TheWit bereits einen Ausblick auf spannende Formatideen aus aller Welt. Bei einer Präsentation mit Fokus auf Gameshows gab es am Samstagmorgen eine Überraschung: Mitten im Trailer zur neuen Gameshow „Hardball“, die derzeit für BBC One produziert wird, taucht plötzlich Giovanni Zarrella auf - und spricht deutsch. Auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de bestätigt ein RTL II-Sprecher am Samstag: „Ja, wir haben eine Folge pilotiert.“ Ob und wenn ja wann diese Pilotfolge jedoch ausgestrahlt werden soll, ist unklar.

„Hardball“ ist eine im Kern recht konventionelle Quizshow mit einem optischen Gimmick, wie es seit dem internationalen Erfolg von „The Wall“ in Mode gekommen ist: Statt einer Sanduhr oder eines schlichten Countdowns ist es bei dieser neuen Gameshow eine Kugel, die langsam aber sicher auf einer 25 Meter langen Spur eine Wand hinunterrollt. Aufgabe der Kandidaten ist es, mit möglichst vielen richtigen Antworten genügend Vorsprung zur Kugel zu haben - damit ihre Position auf der Wand nicht von der Kugel eingeholt wird.



Die Idee zu dem Format stammt vom unabhängigen britischen TV-Produzenten Youngest Media (2016 gegründet) und wurde erst vor wenigen Wochen von der BBC für das Nachmittagsprogramm von BBC One beauftragt. Auf der Insel wird die erste Staffel von „Hardball“ zwanzig 45-minütige Folgen umfassen. Moderiert wird die britische Version vom 32-jährigen Ore Oduba, der sich als langjähriger Moderator der BBC-Kindernachrichten „Newsround“ einen Namen gemacht hat.

