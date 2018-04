"Plötzlich arm, plötzlich reich": Sat.1 adaptiert Tausch-Doku

© Channel 5

Was passiert, wenn arme und reiche Familien für eine Woche lang ihr Leben tauschen, will Sat.1 demnächst in einem neuen Format herausfinden. Der Sender adaptiert dafür die aus Großbritannien stammende Dokusoap "Rich House, Poor House".



10.04.2018 - 13:58 Uhr von Alexander Krei , Cannes10.04.2018 - 13:58 Uhr

Sat.1 hat sich nach DWDL.de-Informationen ein neues Factual-Format des britischen Senders Channel 5 gesichert, das ein Stück weit in der Tradition von "Frauentausch" steht - mit dem Unterschied, dass in "Rich House, Poor House" zwei Familien in das Haus des jeweils anderen ziehen. Wie es der Titel nahelegt, geht es in jeder Folge um eine reiche und eine arme Familie, die sieben Tage lang gewissermaßen ihre Leben tauschen.

Getauscht werden jedoch nicht nur die Wohnungen, sondern auch auch Budgets, Termine und Aufgaben. Während des Tauschs begegnen sich die Familien nicht. Erst nach dem Ende des Experiments treffen sie sich zum Austausch, um darüber zu sprechen, welchen Stellenwert Geld besitzt. Der Distributor Hat Trick International, der das Format nach Unterföhring verkauft hat, bezeichnet "Rich House, Poor House" als anregende und aufschlussreiche Sendung, die gleichzeitig warum und unterhaltsam daherkommen soll.

Die die Adaption legt Sat.1 in die Hände der Produktionsfirma Imago TV, die bereits vier Folgen hergestellt hat. Mit einer Ausstrahlung ist noch im Frühjahr in der Primetime zu rechnen, wie Sat.1-Sprecherin Diana Schardt am Dienstag gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte. Gezeigt werden soll das Format derzeitigen Planungen zufolge unter dem Titel "Plötzlich arm, plötzlich reich - Das Tausch-Experiment".

Bei Channel 5 startete "Rich House, Poor House" im vergangenen Jahr. Seither strahlte der Sender drei Staffeln mit insgesamt 13 Folge aus. Produziert wird das Format in Großbritannien von Hat Trick Productions.

