German MIP Cocktail: Branchentreff im Serienfieber

© Eric Bonté

Mehr als 350 Gäste folgten der Einladung zum u.a. von DWDL.de gesponsorten German MIP Cocktail des Medienboard Berlin-Brandenburg und der Film- und Medienstiftung NRW. Canneseries, Personalspekulationen und ein Werkstattblick auf "Das Parfüm" waren die Themen des Abends.



10.04.2018 - 15:00 Uhr von Alexander Krei , Cannes10.04.2018 - 15:00 Uhr

Mehr als 350 geladene Gäste erwischten am Strand von Cannes die einzigen beiden Sonnenstunden der diesjährigen Fernsehmesse und feierten auf Einladung von Medienboard Berlin-Brandenburg und Film- und Medienstiftung NRW den vor acht Jahren etablierten German MIP Cocktail, der in diesem Jahr erstmals mit verändertem Konzept stattfand. Beim Get Together der deutschen Branche und Geschäftspartnern aus aller Welt rundet nun nach den Reden von Petra Müller, Geschäftsführerin der Film- und Medienstiftung NRW und Helge Jürgens, Geschäftsführer des Medienboard Berlin-Brandenburg, ein aktueller Werkstattbericht das offizielle Programm ab.

Zum Auftakt präsentierte Produzent Oliver Berben, der mit „Die Protokollantin“ auch den deutschen Beitrag zum neuen Canneseries Festival verantwortet, einen exklusiven Blick auf die kommende Serien-Adaption von „Das Parfüm“ für ZDFneo und Netflix. Die Serie ist eine freie Adaption des nach der Bibel zweiterfolgreichsten Buchs im deutschen Markt und transportiert die Thematik mit eigener Interpretation in die heutige Zeit. Im Talk mit DWDL.de-Chefredakteur Thomas Lückerath ließ Berben es mit einem Lachen offen, ob er sich auch an eine aktualisierte Fassung der Bibel trauen würde.





Während Deutschland gerade den lang ersehten Frühling feierte, erlebt Cannes die verregnetste Messe seit vielen Jahren. Das tat der Stimmung beim German MIP Cocktail allerdings keinen Abbruch. Thema Nr.1 war das neue Serienfestival Canneseries, das in diesem Jahr erstmals parallel zur MIPTV stattfindet und das Gelände um das Palais des Festivals mit seinem rosa Teppich und Einlassschlagen unübersehbar durchschneidet. Die Würdigung von Serien als Kunstform freut „Protokollantin“-Hauptdarstellerin Iris Berben im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de. So hätten kreative Szene und Verkaufsgeschäft eine gute Balance gefunden, glaubt auch ihr Sohn Oliver.



Nicht alle deutschen Messebesucher sind jedoch davon überzuegt, dass Fachmesse und Publikumsfestival eine ideale Verbindung sind. In den vergangenen Jahren sind bereits viele Serienfestivals entstanden, so dass die mit massivem Marketing begleitete Premiere von Canneseries auch als Beleg dafür gewertet werden könnte, dass der Serienhype länhgst über das Ziel und die eigentliche Nachfrage hinausschießt. Die Reise nach Cannes steht für die meisten Besucher des German MIP Cocktail jedoch außer Frage. Nicht, weil sich bei der MIPTV überraschende Formate entdecken lassen. Es ist das Networking, das beim German MIP Cocktail so viele deutsche Führungskräfte der TV-Branche zusammenbringt, wie kaum ein Event in Deutschland.

Teilen

Und worüber redet die Branche? Es waren wieder einmal Personalien über die am wildesten spekuliert wurde. Wohin will der neue ProSiebenSat.1-Vorstandsvorsitzende Max Conze, der zum 1. Juni antreten wird? Wo wird Marcus Wolter nach dem Ausscheiden bei Endemol Shine Germany an Bord gehen und wer übernimmt überhaupt dort das Ruder? Fragen, die uns auch über den German MIP Cocktail hinaus noch beschäftigen werden. Und ob Canneseries nun der große Wurf ist oder nicht - die Daumen sind gedrückt für „Die Protokollantin“. Am Mittwochabend wird zum Festivalabschluss der erste Festival-Sieger gekürt.