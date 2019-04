Sie lieben das Inselleben: RTL II sichert sich "Shipwrecked"

© E4

Einmal mehr ist RTL II bei der Suche nach neuen Programmen in Großbritannien fündig geworden: "Shipwrecked" läuft - mit Unterbrechungen - schon seit 1999 im britischen Fernsehen. Jetzt adaptiert Banijay Productions das Format für die Grünwalder.



07.04.2019 - 13:12 Uhr von Thomas Lückerath , Cannes07.04.2019 - 13:12 Uhr

Durchtrainierte Körper, wenig Textil, viel Sonnenschein, noch mehr Drama und ein bisschen Liebe: Mit diesem Rezept wurde "Love Island" für RTL II zum Erfolg. Die dritte Staffel der von ITV Studios Germany produzierten Sendung soll in diesem Jahr noch länger werden als die beiden ersten Durchgänge. Aber es geht immer noch mehr. Mit "Bromans" arbeitet RTL II bekanntlich schon an einer Reality-Gameshow mit ähnlichen Zutaten.

Doch auch damit nicht genug: Nach DWDL.de-Informationen hat sich RTL II im Vorfeld der Fernsehmesse in Cannes eine Adaption der britischen Realityshow "Shipwrecked" gesichert, die auf der Insel bereits in neun Staffeln lief und erstmals vor zwanzig Jahren auf Sendung ging. Die Formatrechte liegen bei der Banijay Group, deren deutsche Tochter Banijay Productions die RTL-II-Version realisieren wird. Auf Anfrage bestätigte der Sender am Sonntagmittag die DWDL-Informationen.

Das Konzept der Sendung? Es hat sich oft gewandelt. Einst in UK drei Staffeln lang als soziales Experiment inszeniert, pausierte es zwischen 2001 und 2006, bevor es als Realityshow mit strukturiertem Wettbewerb und Preisgeld zurückkehrte. Nach fünf Staffeln mit stetig wechselnden Regeln folgte erneut eine diesmal zehnjährige Pause, bevor Anfang dieses Jahres die achte Staffel bei E4 lief, drei Wochen lang täglich.





Und was bietet "Shipwrecked"? Genau: Durchtrainierte Körper, wenig Textil, viel Sonnenschein, noch mehr Drama und ein bisschen Liebe. Im Mittelpunkt steht der Wettbewerb zwischen zwei Teams (Shark Island und Tiger Island), deren Verlierer abreisen müssen. Nachrücker bekommen die Chance in beiden Teams zu leben bevor sie sich entscheiden, welchem Team sie sich anschließen wollen. Es gewinnt am Ende das Team mit den meisten verbliebenen Kandidaten.

In welcher Form "Shipwrecked" bei RTL II zu sehen sein wird, ist noch unklar. Produzent Banijay Productions ist im Übrigen genauso verliebt in Formate mit ähnlicher Mechanik wie der Sender: Mit "Temptation Island" realisierte man gerade eine Realityshow für TV Now bzw. RTL und arbeitet für Vox an der Quadratur des Kreises: Endlich eine erfolgreiche Adaption des weltweiten Hitformats "Survivor" vorzulegen.

