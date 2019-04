RTL-Gruppe sichert sich Schweden-Thriller für TVNow

© TVNOW / Bigster/Johan Paulin

Im Vorfeld der MIPTV in Cannes hat die Mediengruppe RTL Deutschland beim schwedischen Unternehmen Eccho Rights zugeschlagen und sich die Rechte an der neuen Thrillerserie "Honour" gesichert. Zu sehen sein wird sie bei TVNow.



08.04.2019 - 14:05 Uhr von Uwe Mantel 08.04.2019 - 14:05 Uhr

Skandinavien-Krimis gibt es inzwischen bekanntlich im Überfluss, die neue Thriller-Serie "Honour", die im Herbst bei der skandinavischen Streaming-Plattform Viaplay Premiere feiert, soll sich aber abheben. "Wir haben die Entwicklung der Serie aufmerksam verfolgt und sind von dem Inhalt, dem Stil der Produktion und der erfrischend neuen Interpretation des Skandinavien-Krimis begeistert", sagt Moritz Pohl, Bereichsleiter Video-on-Demand Content bei RTL interactive.

Aus diesem Grund hat man sich vom schwedischen Rechteinhaber Eccho Rights nun im Vorfeld der TV-Messe MIPTV die Ausstrahlungsrechte für seine eigene Streaming-Plattform TVNow gesichert. TVNow hat bereits diverse Scandi-Noir-Produktionen wie "Die Brücke", "GSI" oder "Arne Dahl" im Portfolio, die allerdings schon im Free-TV zu sehen waren.

In "Honour erhalten vier Partnerinnen einer Anwaltskanzlei eine Reihe finsterer Drohungen. Plötzlich steht ihr Ruf auf dem Spiel. Jemand möchte ein schreckliches Geheimnis enthüllen, an dessen Vertuschung sie 20 Jahre lang gearbeitet haben. Entwickelt wurde die neue Serie von und mit einer Reihe bekannter schwedischer Schauspielerinnen. Alexandra Rapaport ("The Team", "Mord im Mittsommer"), Julia Dufvenius ("Modus – Der Mörder in uns") und Anja Lundqvist spielen die Hauptrolle in der Serie, die sie gemeinsam mit Schauspielerin Sofia Helin ("Die Brücke – Transit in den Tod") kreiert haben. Ergänzt wird der Hauptcast von Eva Röse ("Maria Wern, Kripo Gotland", "Real Humans"). Produziert wird die Serie von Bigster.

"Deutschland ist ein Schlüsselmarkt für nordische Drama-Serien. Ein enormer Zuwachs von Qualitätsproduktionen in Skandinavien sorgt für starken Wettbewerb. Neue Serien müssen sich von dem traditionellen Noir, das in den letzten Jahren so erfolgreich war, unterscheiden. 'Honour' verbindet Krimi-Elemente mit Wärme, Humor und einer einzigartigen weiblichen Perspektive", sagt Nicola Söderlund, Managing Partner bei Eccho Rights.

