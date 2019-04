Keine deutschen Gewinner bei den Kids-Emmys in Cannes

© Emmy

Am Dienstagabend ging es am Rande der MIPTV um Kinderfernsehen: In sieben Kategorien wurden die International Emmy Kids Awards verliehen - zum nunmehr siebten Mal. Die drei deutschen Nominierten gingen bei der Gala allerdings leer aus.



Im Rahmen der Fernsehmesse MIPTV sind am Dienstagabend in Cannes die International Emmy Kids Awards verliehen worden. Aus deutscher Sicht war es jedoch kein allzu guter Abend: Obwohl mit der "Sendung mit dem Elefanten" (WDR), dem ARD-Dauerbrenner "Die Pfefferkörner" und der ZDF-Realserie "Dscharmenie" gleich drei Produktionen aus Deutschland im Rennen waren, gingen die Preise an andere.





Die sieben Gewinner des Abends kommen stattdessen aus Brasilien, Norwegen, Schweden, den Niederlanden und Großbritannien. So setzte sich etwa die britische Produktion "Hey Dugee" rund um eine Kinder-Spielgruppe namens "The Squirrel Club" in der Preschool-Kategorie gegen "Die Sendung mit dem Elefanten" durch. Als beste Serie wurde die brasilianische Produktion "Malhacao - Viva a Differenca" geehrt. Die Serie zeigt, wie Diversität gelebt wird - ein schönes Zeichen angesichts der jüngsten politischen Entwicklungen in Brasilien.

Die iEmmy-Kids-Gewinner auf einen Blick



Kids: Preschool

Die Sendung mit dem Elefanten: Planet Willi

(The Show with the Elephant)

Westdeutscher Rundfunk Köln / Trickstudio Lutterbeck

Deutschland

Hey Duggee - Season 2
Studio AKA
Großbritannien

Studio AKA

Großbritannien

Studio AKA Großbritannien Lily's Driftwood Bay - Season 2

Sixteen South Studios

Großbritannien

Sixteen South Studios Großbritannien Luo Bao Bei

Magic Mall / Cloth Cat / 9 Story Distribution International

China

Kids: Animation

Dennis & Gnasher Unleashed

CBBC

Großbritannien

CBBC Großbritannien Kop op

(Heads Together)

Viking Film / VPRO Television / Job, Joris & Marieke

Niederlande

(Heads Together) Viking Film / VPRO Television / Job, Joris & Marieke Niederlande Mini Beat Power Rockers

Discovery Kids Latin America / Mundo Loco Animation Studios

Argentinien

Discovery Kids Latin America / Mundo Loco Animation Studios Argentinien Oddbods - Season 2

One Animation Pte ltd

Singapur

Kids: Digital

# On the Night of August 31st

NHK

Japan

NHK Japan Jenter - season 8

(Young Girls)

NRK

Norwegen

(Young Girls) NRK Norwegen Overgrep

(Sexual abuse awareness week)

NRK Bivrost

Norwegen

(Sexual abuse awareness week) NRK Bivrost Norwegen Secret Life of Boys - Season 2

Zodiak Kids Studios / CBBC / ABC Australia

Großbritannien

Kids: Factual

Good Host

Oak 3 Films Pte Ltd / Mediacorp TV Singapore Pte Ltd

Singapur

Kroppen Min eier Jeg
(My Body belongs to Me)
Bivrost film & tv as
Norwegen

(My Body belongs to Me)

Bivrost film & tv as

Norwegen

(My Body belongs to Me) Bivrost film & tv as Norwegen Las Mil y Una Notas

(Thousand and One Notes)

Orquesta Filarmonica de Toluca / Ballet Clasico del Instituto de Cultura del Estado de Mexico

Mexiko

(Thousand and One Notes) Orquesta Filarmonica de Toluca / Ballet Clasico del Instituto de Cultura del Estado de Mexico Mexiko My Life: Born to Vlog

Blakeway North

Großbritannien

Kids: Non-Scripted Entertainment

Ali-A's Superchargers

Endemol Shine North

Großbritannien

Fixa Bröllopet
(Marrying mum and dad)
Fremantlemedia Sverige AB
Schweden

(Marrying mum and dad)

Fremantlemedia Sverige AB

Schweden

(Marrying mum and dad) Fremantlemedia Sverige AB Schweden Little Masters

Shanghai Canxing Culture & Media Co. Limited (Canxing Production)

China

Shanghai Canxing Culture & Media Co. Limited (Canxing Production) China The Voice Kids - season 2

TV Globo

Brasilien

Kids: Series

Die Pfefferkörner - Season 14

(The Peppercorns)

Letterbox Filmproduktion / NDR / ARD

Deutschland

(The Peppercorns) Letterbox Filmproduktion / NDR / ARD Deutschland Jenny

Productions Avenida Inc.

Kanada

Malhacao - Viva a Diferenca (Young Hearts)
TV Globo
Brasilien

TV Globo

Brasilien

TV Globo Brasilien Mustangs FC

Matchbox Pictures

Australia

Kids: TV Movie/Mini-Series

A Grande Viagem

(The Great Journey)

Aurora Filmes / Haikai Filmes

Brasilien

(The Great Journey) Aurora Filmes / Haikai Filmes Brasilien Dschermeni

Tellux Film / Sad ORIGAMI Production / ZDF

Deutschland

Tellux Film / Sad ORIGAMI Production / ZDF Deutschland Fairy Tales in Court

NHK

Japan

NHK Japan Ratburger

King Bert Productions

Großbritannien

