ZDF-Serie "Die neue Zeit" gewinnt bei Canneseries

© 360 MEDIAS

Am Rande der MIPTV fand zum zweiten Mal das Serien-Festival Canneseries statt. Dabei wurde die neue ZDF- und Arte-Serie "Die neue Zeit" mit einem Preis bedacht. Die deutsche Netflix-Serie "How to get Drugs online (fast)" ging dagegen leer aus.



11.04.2019 - 00:28 Uhr von Alexander Krei , Cannes11.04.2019 - 00:28 Uhr

Die neue ZDF- und Arte-Serie "Die neue Zeit", die von den Geschehnissen im Jahr 1919 erzählt, als in Weimar das Staatliche Bauhaus gegründet wurde, ist am Dienstagabend beim Serien-Festival Canneseries ausgezeichnet worden. Die aufwendige Koproduktion von zero one film, Constantin Television und Nadcon Film, die im Rahmen des Festivals ihre Weltpremiere feierte und im Herbst in Deutschland ausgestrahlt werden soll, erhielt den Preis für die beste Musik. Allerdings nahmen die Komponisten Christoph M. Kaiser und Julian Maas die Auszeichnung in Cannes nicht persönlich entgegen. Stattdessen kam Regisseur und Autor Lars Kraume auf die Bühne.

Als größter Gewinner des Abends ging die spanische Produktion "Perfect Life" hevor, die sich nicht nur als "Beste Serie" gegen die neun anderen im Wettbewerb stehenden Produktionen durchsetzte, sondern auch den Preis in der Kategorie "Special Performance" erhielt. In acht halbstünden Episoden erzählt die Serie von drei erwachsenen Frauen, die sich inmitten einer Lebenskrise befinden und gemeinsam nach Alternativen suchen - abseits der typischen Erwartungen der Gesellschaft. Die Ausstrahlung wird zunächst beim spanischen Pay-TV-Sender Movistar+ erfolgen, für den internationalen Vertrieb zeichnet Betafilm verantwortlich.

Weitere Preise gingen am Dienstagabend an die israelische Serie "Nehama" und die aus Belgien stammende Produktion "The Twelve". Daneben wurde auch die australische Kurzserie "Over and out" mit einer Auszeichnung bei Canneseries bedacht. Die zweite deutsche Serie im Wettbewerb - die von der Kölner bildundtonfabrik produzierte Netflix-Serie "How to sell Drugs online (fast"), deren Ausstrahlung ab Ende Mai erfolgen soll - ging dagegen leer aus.

© 360 MEDIAS

Das Canneseries-Festival fand in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. Knapp eine Woche lang wurden am Rande der Fernsehmesse MIPTV zahlreiche Serien aus aller Welt gezeigt, viele davon als Weltpremiere, darunter das mit Spannung erwartete Familiendrama "Years and Years" von BBC, HBO und Canal+. Die Preisverleihung selbst, die vom französischen Fernsehen live übertragen wurde, erwies sich erneut als äußerst unterhaltsame Show mit zahlreichen Anspielungen auf populäre Serien wie "Game of Thrones", "The Walking Dead" oder "The Handmaid's Tale".

Die Canneseries-Gewinner auf einen Blick

Best Series

"Perfect Life" (Déjate Llevar)

von Leticia Dolera - Spanien

Best Performance

Reshef Levi

für "Nehama" - Israel

Special Performance Prize

Leticia Dolera, Celia Freijeiro, Aixa Villagrán

für "Perfect Life" (Déjate Llevar) - Spanien

Best Screenplay

Bert Van Dael und Sanne Nuyens

für "The Twelve" (De Twaalf) - Belgien

Best Music

Christoph M. Kaiser und Julian Maas

für "Die neue Zeit" - Deutschland

Best Short Form Series

"Over and Out" - Australien

von Adele Vuko und Christiaan Van Vuuren

Mehr zum Thema Serien-Projekt "Die neue Zeit": Sperrig und ohne Kitsch How to produce young german fiction (good)



Über den Autor

Alexander Krei ist seit 2009 Redakteur beim Medienmagazin DWDL.de. Liebt die große Fernsehshow ebenso wie das kleine Kammerspiel. Analysiert neue Formate und die Quoten am Morgen danach. Sport mag er am liebsten, wenn er in der Glotze läuft. E-Mail an Alexander Krei

@AlexanderKrei bei Twitter

Teilen