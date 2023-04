© Fox Alternative Entertainment

"Wir haben diesen Formatfonds speziell entwickelt, um gemeinsam mit internationalen Käufern neue Programme zu identifizieren, zu entwickeln, einzuführen und die Palette der FAE-Inhalte zu erweitern", erklärte Allison Wallach, Head of FAE, am Rande der derzeit stattfindenden MIPTV. Die Zusammenarbeit mit ProSieben solle den FAE-Plänen zufolge dann als Basis für den "späteren Formaterfolg von Fox in den USA" dienen.



Grundlage der Dating-Show ist, wie der Name nahelegt, ein Hochzeitsmarkt. In sommerlichem Urlaubsflair übernehmen die Eltern in der kommenden Sendung die Partnerwahl ihrer (schon erwachsenen) Kinder, schließlich würden Mama und Papa bekanntlich immer am Besten wissen, was das Richtige für den Nachwuchs ist. Die Eltern also verschaffen sich in der neuen Dating-Show einen Überblick über das Single-Angebot und wählen einen Single aus. Mit der oder dem Auserwählten und den dazugehörigen Eltern ziehen dann alle für einige Tage zum Kennenlernen unter ein Dach. Unter den Eltern-Augen hat das zusammengeführte Paar dann die Möglichkeit, sich besser kennenzulernen.