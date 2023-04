Bevor der von den Streamingdiensten ausgelöste Fiction-Hype die Fernsehmessen in Cannes erreichte - was zu den relativ jungen Ergänzungen wie dem Festival Canneseries führte - waren MIPTV im Frühjahr und MIPCOM im Herbst eine große Bühne für das internationale Formatgeschäft non-fiktionaler Unterhaltung. Es gilt im Wettbewerb der TV-Ideen zunächst einmal aufzufallen und dabei hilft neben Werbekampagnen vor Ort oder in Fachmedien auch eine Erwähnung bei der traditionell gut besuchten „Fresh TV“-Präsentation der Marktbeobachtungsagentur TheWit.

Zu den in dieser Woche in Cannes vorgestellten Formaten gehört auch „Breaking Point“, eine Showentwicklung von BBC Studios, die schon im vergangenen Jahr unter dem eingedeutschten Titel „Jetzt knallt’s“ erstmals für RTL produziert wurde. Im Juli 2022 entstanden in Köln fünf Folgen der für die Primetime geplanten Show. Während der Trailer mit Ausschnitten aus der Sendung bei der MIPTV gezeigt wurde, fiel einigen deutschen Messebesuchern auf: Ausgestrahlt wurde die Show bislang noch nicht.

© BBC Studios

„In visuell hochwertigen und völlig unberechenbaren Spielen wird es krachen, explodieren und reißen, was das Zeug hält. Der Twist dabei: Die prominenten Kandidaten wissen nie, wann genau der sogenannte Breaking Point in jeder Challenge eintritt, müssen aber so nah wie möglich an ihn herankommen. Wer den spielentscheidenden ‚Jetzt knallt’s-Moment’ überschreitet, verliert“, so die im vergangenen Jahr von RTL veröffentlichte Presse-Information zum Format.

Auf Nachfrage von DWDL.de erklärte ein RTL-Sprecher am Dienstag nun überraschend: Weder sei die Sendung derzeit im Programmvorlauf, noch sei sie „bis auf Weiteres“ eingeplant - und das inzwischen fast neun Monate nach den Aufzeichnungen, der von Laura Wontorra moderierten Sendung an der u.a. Comedian Bastian Bielendorfer und Leichtathlet Mathias Mester als Teamkapitäne zusammen mit prominenten Kandidatinnen und Kandidaten mitgewirkt haben. Fünf fertig produzierte Primetimeshows bleiben damit vorerst verschollen.

Warum? Darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Während in Senderkreisen nach DWDL-Informationen gewisse Längen der Show beklagt werden, weil das Warten auf die (im englischen) titelgebenden „Breaking Points“ mitunter etwas zu lang ausgefallen sei, sind auch die jüngsten Führungswechsel an der Spitze von RTL zu bedenken: „Jetzt knallt’s“ wurde noch unter Henning Tewes beauftragt. An der Qualität der Formatidee zweifelt man bei BBC Studios augenscheinlich nicht, wie die internationale Vermarktung zeigt.