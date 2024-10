Schon vor mehr als einem Jahr sicherte sich ProSieben die Rechte an "Destination X", einer ursprünglich aus Belgien stammenden Abenteuer-Realityshow. Nun hat der Sender auch einen Ausstrahlungstermin für die Produktion gefunden, hinter der Redseven Entertainment steht. Zu sehen gibt es die erste Staffel ab dem 7. November jeweils donnerstags um 20:15 Uhr. "Destination X" läuft somit auf jenem Sendeplatz, auf dem momentan noch "The Voice of Germany" beheimatet ist.

In "Destination X" begeben sich acht Prominente auf eine mehrwöchige Reise über 4.506 Kilometer quer durch Europa. In einem blickdichten Bus versuchen sie zu entschlüsseln, wo sie gerade sind. Dabei bekommen sie versteckte Hinweise und trügerische Bilder, ehe sie am Ende jeder Reise im Geheimen ein X an dem Ort auf der Landkarte einzeichnen müssen, wo sie zu meinen zu sein. Wer am weitesten vom tatsächlichen Standort entfernt ist, muss den Buss verlassen - und erfährt im selben Moment wie das Publikum, wo der Bus gerade steht. Als Preisgeld winken am Ende 50.000 Euro.

Die Teilnehmer-Riege hatte ProSieben bereits vor einigen Wochen bekanntgegeben. Zum Cast der ersten Staffel von "Destination X", der die Hinweise entschlüssen muss, gehören demnach Tina Ruland, Ekaterina Leonova, Madita van Hülsen, Andreas Elsholz, Leyla Lahouar, Philipp Boy, Max Bornmann und Hanna Sökeland.

"Tatsächlich ist es viel schwieriger, sich gut zu orientieren als ich dachte, obwohl ich mich normalerweise auf meinen Orientierungssinn verlassen kann", sagt Tina Ruland. Und Ekaterina Leonova zieht ein ähnliches Fazit: "Man merkt wirklich, wie schnell man die Orientierung verliert, wenn man nichts sieht. Nach ein paar Stunden hat man keine Ahnung mehr, wo man eigentlich ist."