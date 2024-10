am 16.10.2024 - 18:09 Uhr

Als die Fluchtbewegung nach Europa immer mehr zunimmt, sterben unzählige Menschen bei ihrem Versuch, über den Seeweg nach Europa zu gelangen. Damals will eine Gruppe junger Menschen nicht länger tatenlos zusehen, gründet in Berlin die Organisation "Jugend Rettet". Über eine Crowdfunding-Kampagne sammelt man genug Geld, um sich einen umgebauten Fischkutter zu kaufen, der auf den Namen "Iuventa" getauft wird.

Damit schließen sie sich den Schiffen verschiedener anderer NGOs sowie der italienischen Küstenwache an und retten in den kommenden zwei Jahren eine fünfstellige Anzahl von Menschen auf hoher See. Im August 2017 wird das Schiff jedoch beschlagnahmt, der Gruppe wird Beihilfe zur illegalen Einwanderung und Kooperation mit Schlepperbanden vorgeworfen, auch wenn über Jahre zunächst keine Anklage erhoben wird. Im Frühjahr dieses Jahres wird das Verfahren schließlich eingestellt.

Soweit die wahre Geschichte, die Netflix jetzt zum Vorbild für einen noch namenlosen Film nimmt, für den zunächst in Berlin gedreht wurde und nun auf Malta gedreht wird. Zahlreiche Mitglieder der Iuventa-Crew und von "Jugend Rettet" sind als Berater mit an Bord - man darf also davon ausgehen, dass die Geschichte vor allem aus deren Perspektive erzählt wird.

Als Regisseur fungiert Markus Goller, das Drehbuch stammt von Oliver Ziegenbalg in Zusammenarbeit mit Michele Cinque, die auch schon einen dokumentarischen Film über die "Iuventa" gedreht hat. Für das Szenenbild und die Musik wurden die Oscargewinner Christian Goldbeck und Volker Bertelmann verpflichtet, das Kamera-Department leitet Frankie DeMarco. Für die Produktion zeichnen die Produzenten Christopher Zwickler mit Flute Film sowie Markus Goller und Oliver Ziegenbalg mit ihrer Sunnysideup Filmproduktion verantwortlich. Creative Producer ist Michele Cinque mit Lazy Film aus Italien. Die Maske wird von Skadi Lesske und Astrid Weber und das Kostümbild von Mika Braun verantwortet.

Zum Cast gehören neben Hauptdarsteller Louis Hofmann auch Mala Emde, Katharina Stark, Frederick Lau, Maria Dragus, Trevor Magaya, Kathy Etoa, Felice, Saibon Wang, Joone Dankou, Merlin von Garnier, Luisa-Céline Gaffron und Omid Memar sowie in weiteren Gastrollen unter anderem Corinna Harfouch, Ulrich Matthes, Franka Potente, Katja Riemann, Frank Plasberg, Herbert Knaup und Eleonora Romandini.