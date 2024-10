am 17.10.2024 - 13:31 Uhr

Noch bis Ende Oktober dreht die Produktionsfirma 307production für die neue RTL-Krimireihe "Morden auf Öd - Ein Inselkrimi" zwei 90-Minüter, die dann im Rahmen des "Tödlichen Dienst-Tags" zu sehen sein werden. Die Drehbücher stammen von Holger Karsten Schmidt, der u.a. mit "Nord bei Nordwest" aber auch "Lost in Fuseta" oder "Die Toten von Marnow" schon mehrfach bewiesen hat, dass er sehr reichweitenträchtige Krimis schreiben kann. Inszeniert werden sie vom Richard Huber.

Wie der Name schon sagt, spielt die Reihe auf einer beschaulichen Insel namens Öd, wo die Welt allerdings nur vordergründig noch in Ordnung zu sein scheint. Denn mitten in der idyllischen Einöde geschehen knallharte Verbrechen, die ein junges Ermittler-Duo aufklärt, das unterschiedlicher nicht sein könnte. Dieses Duo wird von Max Hubacher gespielt, der mit Paula Kalenberg eine neue Kollegin vom Festland bekommt.

Detlev Buck und Steffen Münster spielen zwei weitere Insel-Polizisten, in weiteren Rollen sind außerdem unter anderem Lars Rudolph, Meral Perin, Kalle Perlmutter, Timo Jacobs, Franziska Hartmann, Sebastian Zimmler und Sophie Lutz zu sehen.

In Folge 1 namens "Tag der Abrechnung" geht es übrigens darum, dass den Insel-Polizisten noch noch wenige Tage ohne Straftat auf der Insel fehlen, ehe sie ein ein hohes Preisgeld einstreichen können - als unglücklicherweise eine Leiche in einem Boot angeschwemmt wird. Als entscheiden die drei kurzerhand, das Boot wieder aufs offene Meer zurück zu schieben. Wenn da nur nicht die neue Kollegin vom Festland wäre.

Produzentin der Reihe ist Simone Höller, Anemone Krüzner und Polli Elsner fungieren als ausführende Produzentinnen, Cara Wiemann ist Junior Producerin. Das Casting hat Iris Baumüller übernommen, Director of Photography ist Hendrik Kley. Executive Producer Fiction ist Nico Grein, die Redaktion verantwortet Greta Gilles unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.