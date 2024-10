Verkaufserfolg für EndemolShine Germany: Das von der Produktionsfirma selbst entwickelte Format "Die Retourenprofis" kommt nach Polen, Frankreich und die Niederlande. International hat man das Format als "Return Masters" vermarktet, zugeschlagen haben jetzt Super Polsat (Polen), 6ter (Frankreich) und RTL5 (Niederlande).

Die verschiedenen Versionen werden jeweils von Produktionsfirmen verantwortet, die zur Banijay-Gruppe gehören: Endemol Shine Polska produziert die polnische Version der "Retourenprofis", Endemol France die französische und SimpelZodiak die niederländische. Die Sendung ist 2021 von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions entwickelt worden.

Im November 2021 feierte das Format seine Premiere im Nachmittagsprogramm von RTL. Dort erzielte es in der Spitze mehr als 15 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, im Schnitt war aber nur rund die Hälfte drin. Rund ein Jahr später war dann Schluss. Mit den Gerichtsshows fährt RTL am Nachmittag mittlerweile besser, allen voran bei der gesamten Anzahl an Zuschauerinnen und Zuschauern.

In "Die Retourenprofis" liefern sich verschiedene Händler beim Weiterverkauf von Retourenware einen Wettstreit. Fabian Tobias, Managing Director EndemolShine Germany, sagt: "Dass wir ein Daily-Format, welches aus unserer Feder stammt, gleich in drei Länder verkaufen, macht uns sehr stolz. Mit den ‚Retourenprofis‘ ist uns ein schöner Erfolg in der Daytime bei RTL gelungen, der nun bei unseren Partnern in Polen, Frankreich und in den Niederlanden seine Fortsetzung findet."

Małgorzata Perkowska-Czaja, Managing Director Endemol Shine Polska, bezeichnet das Format als "authentisch und charakterstark". Jean-Louis Blot, CEO Endemol France, ergänzt: "Diese unterhaltsame Spielshow kombiniert den Nervenkitzel des Bietens mit dem Geheimnis, nicht genau zu wissen, was sich in den Paletten befindet, und ist damit ein Muss für die ganze Familie." Und Justine Huffmeijer, Managing Director SimpelZodiak: "'Return Masters' passt hervorragend zu RTL5, da es einen unbeschwerten Wettbewerb beinhaltet, der den Zuschauern Spaß macht und sie unterhält."