Ariane Alter wird Moderatorin von "Nobody is perfect", der Comedyshow-Adaption des gleichnamigen Ravensburger-Spiels, die RTLzwei im ersten Halbjahr 2025 auf den Bildschirm bringen will. Die Aufzeichnungen für die von Constantin Entertainment produzierte Sendung beginnen noch im Oktober und setzen als Kandidaten unter anderem auf Hugo Egon Balder und Ilka Bessin.

Alter war in diesem Jahr bereits Gast bei "Genial daneben" und moderierte in der Vergangenheit bei ZDFneo kurzzeitig eine eigene Late-Night-Show. Als funk-Reporterin und Moderatorin des Magazins "Puls" ist sie zudem bereits seit 2014 im Fernsehen und bei YouTube zu sehen.

"Mit 'Nobody is perfect' erweitern wir unser Portfolio an unterhaltsamen und sympathischen Shows um ein beliebtes und bekanntes Spiel, das seit Jahrzehnten Familien- und Freundeskreise begeistert", so Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment bei RTLzwei. "Nun holen wir den Partyknaller ins TV – mit einem witzigen Panel angeführt von Hugo Egon Balder, schlagfertigen Kandidatinnen und Kandidaten sowie Moderatorin Ariane Alter, die frischen Wind ins Showgeschäft bringt. 'Wer besser spinnt, gewinnt' ist der Slogan des Spiels von Ravensburger. Und wir bei RTLzwei spinnen eigentlich ganz gut!"

In der Show stellt Ariane Alter zehn verrückte Fragen und präsentiert drei mögliche Antworten. Balder, Bessin und weitere Promis müssen mithilfe von Fotos, Gegenständen oder anderen Requisiten möglichst kreativ und überzeugend darstellen, weshalb ihre Antwort die richtige ist. Für jede richtige Antwort erspielt sich das Kandidatenduo 300 Euro. Im Finale kann der erspielte Gewinn schließlich verdoppelt werden.