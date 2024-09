Wer besser spinnt, gewinnt heißt es beim Gesellschaftsspiel "Nobody is perfect", das erstmals um die Jahrtausendwende erschien. Nun ist vom Spiel aus dem Hause Ravensburger sogar eine TV-Version geplant. Constantin Entertainment setzt sie ab Ende Oktober für RTLzwei um, wie der Sender in dieser Woche exklusiv gegenüber DWDL.de bestätigte. Für den Sender beginnen in ziemlich genau vier Wochen die Produktionsarbeiten von weiteren Folgen der Panel-Show "Genial Daneben". An einzelnen Tagen, so heißt es im Rahmen des Ticket-Verkaufs, gibt es zudem eine Überraschung, nämlich die Produktion einer neuen Spielshow für RTLzwei, die im gleichen (aber offenbar leicht veränderten) Studio umgesetzt wird: "Nobody is Perfect".

Worum geht es bei "Nobody is Perfect"? Unglaubliche Geschichten müssen glaubhaft weitergesponnen werden. "Nichts muss stimmen! Wichtig ist nur, dass ihr möglichst viele Mitspieler davon überzeugt, dass eure Antwort die einzig wahre ist. Wer überzeugt, punktet. Und wer zugleich auch noch auf die richtige Antwort tippt, punktet gleich noch einmal", heißt es in der Beschreibung des Spieleherstellers.

Bis zum Start der Produktion muss RTLzwei indes noch einige Detailfragen klären – so gilt es noch die Verträge mit den Mitwirkenden vollends unter Dach und Fach zu bringen. Wer also genau mitwirkt, wird sich erst in der näheren Zukunft klären. Und auch ein Sendetermin ist natürlich noch nicht bekannt.

Klar ist: Mit "Nobody is Perfect" setzt RTLzwei seine Gameshow-Offensive fort. Schon in der jüngeren Vergangenheit zeigte der Sender neben "Genial Daneben" mehrere neue Formate. Etwa "Genial witzig – Das große Witze-Battle", das "Glücksrad", "Ein Haus voller Geld" oder die Comedy-Show "Nightwash".