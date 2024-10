MagentaTV wird noch in diesem Monat die von Leopold Hoeschs Broadview produzierte Doku-Reihe über den zu Jahresbeginn verstorbenen Franz Beckenbauer ausstrahlen. Es handelt sich um eine dreiteilige Reihe mit dem Titel "Beckenbauer - Der letzte Kaiser", deren erste Folge ab dem 31. Oktober bei MagentaTV zum Abruf bereitstehen wird. Zwei weitere Folgen sollen am 7. und 14. November auf der Telekom-Plattform veröffentlicht werden. Im Januar 2025 soll darüber hinaus ein Director's Cut der Doku auf Arte und im ZDF zu sehen sein.

Regisseur Torsten Körner, der schon vor 20 Jahren gemeinsam mit Franz Beckenbauer die Biografie "Der freie Mann" schrieb, hat eine, wie es heißt, "historisch scharf gestellte, mitunter nostalgische Lebensreise" entworfen, die das private Leben Beckenbauers mit dem öffentlichen verbinde, "das Reale mit dem Imaginären". Neben Beckenbauers Bruder Walter kommen in der Doku-Reihe unter anderem Matthias Brandt, Alfred Draxler, Uli Hoeneß, Günther Jauch, Jürgen Klinsmann, Günter Netzer, Marius Müller-Westernhagen, Wolfgang Thierse, Oliver Welke und Arnd Zeigler zu Wort.

Neben der Beckenbauer-Doku hat MagentaTV für die kommenden Wochen zudem weiteren fiktionalen Stoff angekündigt. So wird die Plattform ab dem 1. Dezember die britische Miniserie "A Very Royal Scandal" zeigen, deren Dreh- und Angelpunkt ein denkwürdiges Interview ist, das Prinz Andrew vor fünf Jahren der BBC-Moderatorin Emily Maitlis gab. Darin redete sich der Prinz hinsichtlich seiner Freundschaft mit dem verstorbenen, als Sexualstraftäter verurteilten Investmentbanker Jeffrey Epstein um Kopf und Kragen. "A Very Royal Scandal" erzählt die Vorgeschichte, rekonstruiert das Interview von Emily Maitlis (Ruth Wilson) und Prinz Andrew (Michael Sheen) detailgetreu und beleuchtet die vielen Fragen, die dadurch aufgeworfen wurden. Maitlis selbst ist als ausführende Produzentin an der Serie beteiligt.

Darüber hinaus hat MagentaTV die Ausstrahlung der zweiten Staffel der Historienserie "The Serpent Queen" über Katharina von Medici angekündigt. Deren Ausstrahlung erfolgt ab dem 8. Dezember als Deutschlandpremiere. Bei der historischen Serie handelt es sich um eine Adaption des Romans "Catherine de Medici: Renaissance Queen of France". In der Hauptrolle ist Samantha Morton zu sehen.