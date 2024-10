Am Mittwoch wird in München wieder der Blaue Panther, der aus dem Bayerischen Fernsehpreis hervorgagengen ist, verliehen. Nachdem kürzlich schon verraten wurde, dass Heidi Klum in diesem Jahr den Preis in der Kategorie Entertainment erhalten wird, wurde nun auch ein zweiter Preisträger bekannt gegeben. Teil der Verleihung ist nämlich stets auch ein Ehrenpreis, über dessen Vergabe der Bayerische Ministerpräsident entscheidet.

Söders Wahl fiel dabei in diesem Jahr auf den Kabarettisten Dieter Nuhr, der damit für seine "prägenden Leistungen in der deutschen Medienlandschaft" gewürdigt werden solle. Söder: "Dieter Nuhr macht Kabarett Deluxe. Mit seiner scharfzüngigen und ironischen Art verbindet er tiefgründigen Humor und gesellschaftliche Kritik. Dieter Nuhr greift in seinen Programmen auch unbequeme Themen auf. Mit Humor hält er dabei auch immer wieder der Politik den Spiegel vor. Dieter Nuhr hat die sogenannten kleinen Leute im Blick und spricht vielen Bürgerinnen und Bürgern aus der Seele. Dieter Nuhr begeistert mit seiner beliebten wie gefürchteten Schlagfertigkeit und seiner großen analytischen Klarheit. Bin über die Jahre echt ein großer Fan geworden – herzlichen Glückwunsch!"

In den vergangenen Jahren hatten folgende Personen den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten erhalten: Dunja Hayali, Markus Lanz, Michaela May, Carolin Reiber, Elmar und Fritz Wepper, Hape Kerkeling, Gerhard Polt, Senta Berger, Jörg Armbruster, Otto Waalkes, Ruth Maria Kubitschek, Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec, Iris Berben, Klaus Doldinger, Christiane Hörbiger, Dieter Kronzucker, Frank Elstner, Hannelore Elsner, Joachim Fuchsberger, Harry Valérien, Helmut Dietl, Vicco von Bülow alias Loriot, Günther Jauch, Walter Flemmer, Thomas Gottschalk, Peter Ustinov, Eduard Zimmermann, Lorin Maazel, Uschi Glas, Willy Millowitsch, Herbert Reinecker, Hans Christian Blech, Peter von Zahn und Helmut Ringelmann.

Die Preisverleihung findet am ersten Abend der Medientage München, also am kommenden Mittwoch, in der BMW Welt in München statt. Sie wird ab 19 Uhr live u.a. in der ARD-Mediathek, auf Joyn und RTL+ übertragen, eine Aufzeichnung im BR Fernsehen folgt ab 22:45 Uhr. Die Träger des "Blauer Panther" sind: Bayerische Landeszentrale für neue Medien, Bayerischer Rundfunk, Netflix, Prime Video, ProSiebenSat.1 Group, RTL Deutschland, Sky Deutschland und das ZDF/3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei.