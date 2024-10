Wieder mal ein Neuanfang für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest: Wie die Produktionsfirma Bildergarten Entertainment, eine Tochter von ITV Studios, am Montag auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de bestätigt, wird die Zusammenarbeit mit dem NDR nach drei Jahren nicht fortgesetzt. „Bildergarten ist in diesem Jahr nicht im Gespräch mit dem NDR“, erklärt Karsten Roeder, Geschäftsführer der Produktionsfirma gegenüber DWDL.de.

Seit 2022 lag die Produktion des deutschen Vorentscheid, unter Federführung und einigen Strategiewechseln beim NDR, in den Händen von Bildergarten Entertainment. Es wurde dabei mehrfach justiert: 2022 war es „Germany 12 Points“, 2023 suchte man „Unser Lied für Liverpool“ und 2024 war es zuletzt „Das deutsche Finale 2024“. Kurioserweise schob man die Live-Show in den späten Abend, um in diesem Jahr zur Primetime lieber eine Spielfilm-Wiederholung zu zeigen.

Die Quoten am späten Abend waren recht stabil; Barbara Schöneberger wurde für ihre Moderation mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Und doch schien man beim NDR nicht glücklich; hat sich gegen eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Bildergarten beim deutschen Vorentscheid für den ESC entschieden. Auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de fasst sich der NDR am Montag kurz und knapp, will noch nichts offiziell bestätigen: "Wie der deutsche Act für den ESC 2025 ausgewählt wird, sagen wir in Kürze."

Bildergarten übernimmt "Die große Maus-Show"

Für Bildergarten Entertainment ist der Verlust des ESC-Vorentscheid einerseits bitter, andererseits verkraftbar: Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de soll die unter dem Dach von ITV Studios agierende Produktionsfirma ab kommendem Jahr die Produktion der von Esther Sedlaczek moderierten ARD-Unterhaltungsshow „Die große Maus-Show“ übernehmen, die bislang von Ansager & Schnipselmann produziert wurde. Bildergarten gewann den Pitch um den Produktionsauftrag, der nötig wurde, weil Frank Plasberg und Jürgen Schulte ihre Firma schließen.

Der bei dieser Show federführende WDR erklärt auf Anfrage von DWDL.de: „Die Vergabe der Maus-Shows für die Folgen in 2025 ist noch nicht abgeschlossen. Zunächst beraten unsere Gremien darüber. Eine Entscheidung steht also noch aus. Zudem bitten wir um Verständnis dafür, dass wir uns grundsätzlich nie zu Vereinbarungen mit Geschäftspartnern äußern, bevor die entsprechenden Verträge geschlossen wurden.“ Hintergrund: Die nächste Rundfunkratssitzung des WDR findet am 29. Oktober statt.

Während diese Frage sich damit nächste Woche klären dürfte, bleibt noch offen, wie es weitergeht mit dem deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2025. DWDL.de berichtete allerdings schon im vergangenen April von dem ambitionierten Vorhaben der neuen Produktionsfirma Raab Entertainment, einen runderneuerten ESC-Vorentscheid zu veranstalten, bei dem mehr als nur die ARD beteiligt ist. Und Raabs neue berufliche Heimat ist inzwischen ja kein Geheimnis mehr.