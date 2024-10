Mit im Schnitt nur etwas weniger als drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 13 Prozent Marktanteil ist die erste Staffel der ARD-Vorabendserie "WaPo Elbe" im vergangenen Jahr ein schöner Erfolg im Ersten gewesen. Kurz nach dem Ende der Staffel im Frühjahr 2023 kündigte der Sender an, die von Polyphon produzierte Serie fortzusetzen. Nun gibt’s einen Termin für die acht neuen Folgen.

Demnach kehrt die Serie am 3. Dezember zurück. "WaPo Elbe" ist dann auf dem angestammten Sendeplatz am Dienstag um 18:50 Uhr zu sehen. Die Wasserschutzpolizei der Elbe übernimmt damit den Sendeplatz der Kollegen vom Bodensee, die bis dahin noch in ihrer neunten Staffel ermitteln. "WaPo Bodensee" startete erst in der vergangenen Woche in die neue Staffel, mit 2,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lief es gut.

Rund um die Marke "WaPo" hat Das Erste mittlerweile ein recht großes Franchise aufgebaut. Neben den zwei genannten Reihen wird auch noch in Berlin und Duisburg ermittelt. Die letzte Staffel aus der Hauptstadt war in diesem Frühjahr zu sehen, von "Wapo Duisburg" hat Das Erste noch zwei Staffeln in der Hinterhand, die werden aber erst im kommenden Jahr zu sehen sein (DWDL.de berichtete).

In der neuen Staffel von "WaPo Elbe" werden erneut Carina Wiese, Adnan Maral, Barbara Prakopenka und Ferdi Özten in Hauptrollen zu sehen sein. In der ersten Folge geht’s nach ARD-Angaben um übergriffige Chefs, wehrhafte Frauen und ‚blinde‘ Liebe.

Und so beschreibt der Sender den Auftakt in die Staffel: An Bord einer treibenden Yacht findet die WaPo eine Frau mit blutigem Messer in der Hand. Schnell stellt sich heraus, dass Rieke Malow (Senita Huskic) blind ist. Sie war mit ihrem Firmenchef Hartmut Weingärtner (Frank Streffing) und den Kolleginnen Sabine Bähr (Esther Esche) und Ludwig Petrovic (Vlad Chiriac) auf einem Unternehmensausflug an Bord der Yacht. Als Rieke nach einem Nickerchen unter Deck wieder aufwachte, war sie allein an Bord und alles voller Blut. Die Suche nach dem Firmenchef Weingärtner und Ludwig Petrovic bleibt ergebnislos. Die Kollegin Sabine Bähr war vorzeitig von Bord gegangen und gibt vor, von nichts zu wissen. Doch dann wird Weingärtners Leiche in der Elbe gefunden. Erstochen.