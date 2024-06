Seit fast einem Jahr warten Zuschauerinnen und Zuschauer, die der "WaPo Duisburg" bei ihren Ermittlungen zugesehen haben, auf neue Folgen. Die achtteilige dritte Staffel wurde, wie schon die beiden zuvor, jeweils im Sommer gedreht. Doch ausgestrahlt wurde sie bis dato nicht. Nun steht fest: 2024 plant Das Erste auch nicht mehr mit der Vorabendkrimiserie, die in Staffel zwei dienstags um 18:50 Uhr für 11,3 Prozent Marktanteil bei allen sorgte. Dafür will die ARD im kommenden Jahr eine deutlich längere Strecke mit dem Format bespielen.

Inzwischen laufen die Dreharbeiten zur vierten Staffel, die ebenfalls acht Folgen umfasst. Im Rahmen der Ankündigung dieser wurde bekannt, dass Das Erste die Staffeln drei und vier im Doppelpack ab Mitte Februar 2025 ausstrahlen will. Somit ließen sich also nahezu vier Monate mit neuen Abenteuern der "WaPo Duisburg" bestreiten.



In Staffel vier, also in den Folgen neun bis 16 des kommenden Ausstrahlungsblocks, spielt Bianca Nawrath eine neue Hospitantin, die für Unruhe sorgt, weil sie die Tochter des Polizeipräsidenten ist. Gerhard Jäger (Markus John), Arda Turan (Yasemin Cetinkaya) und Bootsführer Mark Neumann (Timmi Trinks) sind an Wasser und Land gefordert - während Kollege Frank van Dijk (Niklas Osterloh) in Weltumseglungsplänen schwelgt.

Hinter der Serie steht Warner Bros. ITVP Deutschland GmbH (Produzentin Hanna V Kienbaum, Junior Producerin Marie Petershagen). Neben "WaPo Duisburg" gibt es noch drei weitere "WaPo"-Serien. Das "Original" vom Bodensee lief nun im Frühjahr mit einer größeren Stückzahl, die "WaPo Berlin" ermittelte – ebenfalls in größerer Schlagzahl – im vergangenen Herbst. Noch auf Ausstrahlung wartet die zweite Staffel von "WaPo Elbe" (acht Folgen). Diese ist bereits fertiggestellt.