Mit "Die Zweiflers" hat David Haddas Produktionsfirma Turbokultur in diesem Jahr eine der meistbeachteten Serien produziert. Nun steht die dritte Staffel der von dem Unternehmen produzierten Comedy-Serie "Deadlines" in den Startlöchern. Wie ZDFneo jetzt angekündigt hat, stehen die acht Folgen ab dem 14. November zum Abruf in der Mediathek bereit.

Die lineare Ausstrahlung erfolgt ab dem 3. Dezember wöchentlich, wobei man in den ersten zwei Wochen am späten Dienstagabend auf gleich drei Folgen am Stück setzt. In der Serie geht es um die Freundschaft von Jo, Elif, Lena und Franzi – vier Frauen voller Eigenheiten und Abgründe, die vor den vermeintlich großen Entscheidungen ihres Lebens stehen.

Am 3. Dezember ist dann im Windschatten von "Deadlines" auch die neue Instant-Fiction-Serie "Hungry" zu sehen, die einst noch unter dem Arbeitstitel "75F" lief. In der sechsteiligen Serie wird die 17-jährige Ronnie von ihrer Mutter gegen ihren Willen in die Kinder- und Jugend-Psychiatrie eingewiesen. Von Anfang an ist Ronnie klar: Hier wird sie nicht bleiben, sie braucht keine Hilfe. Doch ausgerechnet in den anderen Patientinnen und Patienten findet Ronnie eine Familie von selbsternannten Losern, die sie ermutigen, gesund werden zu wollen. Zoe Magdalena spielt nicht nur die Hauptfigur, sondern war auch als Headautorin bei der von Network Movie produzierten Serie mit dabei.

Alle Folgen von "Hungry" werden am 3. Dezember in einem Rutsch gezeigt. Weil die Episoden vergleichsweise kurz sind, ist trotz des späten Beginns um 22:35 Uhr kurz nach Mitternacht schon wieder Schluss. Alle sechs Folgen der Serie sind auch bereits ab dem 28. November in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Am 4. Dezember zeigt ZDFneo ab 21:45 Uhr übrigens die belgische Comedyserie "Single Bells - 12 Dates till Christmas" in einem Rutsch. Hier müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer allerdings bis 2:30 Uhr wach bleiben, wenn sie alle zwölf Folgen linear sehen wollen. In diesem Fall stehen die Episoden erst nach der Ausstrahlung in der Mediathek zum Abruf bereit. Inhaltlich geht es um eine junge Frau, die von ihrer weihnachtsverrückten Familie mit Blind Dates überhäuft wird.