am 23.10.2024 - 12:25 Uhr

Nachdem die Zukunft der ARD-Serien "Sturm der Liebe" und "Rote Rosen" mittlerweile langfristig in der bestehenden Form gesichert ist (was lange ganz anders aussah), haben die Macherinnen und Macher nun wieder Zeit, sich der inhaltlichen Entwicklung zu widmen. Im Falle von "Sturm der Liebe", produziert von Bavaria Fiction, hat die ARD nun zwei Neuzugänge angekündigt - und einer davon ist Schauspieler Jo Weil, der schon bei zahlreichen Dailys vor der Kamera stand.

Ab Folge 4.369, die voraussichtlich am 14. Februar 2025 gesendet wird, verkörpert Jo Weil die Rolle des Yannik Rudloff. Der Arzt übernimmt zeitweise die Praxis von Dr. Michael Niederbühl, der nach einem Heilmittel für seine Krankheit sucht. Yannik ist ein engagierter Arzt und ihm liegt viel an seinen Patientinnen und Patienten. Schon im Studium hat er seine Frau kennengelernt, die beiden heirateten und bekamen zwei Kinder. Im Krankenhaus suchte sich der charmante Mediziner neue Abenteuer und wurde mit seinen Affären erwischt. Nicht nur sein Ruf, sondern auch seine Ehe ist zu Bruch gegangen. Deshalb zieht es den Hamburger in den Süden Deutschlands, um ein neues Leben zu beginnen.

Jo Weil gehörte einst zum Stamm-Ensemble von "Verbotene Liebe", zuletzt stand er aber auch für die RTL-Serie "Unter uns" vor der Kamera. Bei "Alles was zählt" und "Verbotene Liebe - Next Generation" war er ebenfalls zu sehen. Hinzu kamen Rollen bei diversen Produktionen der Öffentlich-Rechtlichen - sei es "Tatort", "SOKO München" oder auch "Die Rosenheim-Cops".

Schon ein paar Wochen zuvor, voraussichtlich ab dem 7. Januar, sehen die Fans von "Sturm der Liebe" mit Fanny Schätzl eine weitere, neue Figur. Sie wird verkörpert von Johanna Graen. Fanny kommt an den Fürstenhof, um ihren Cousin Erik zu besuchen. Dieser versucht, sich von ihr fernzuhalten, weil sich die beiden früher nicht gut verstanden haben. Die junge Frau wurde in ihrer Teenagerzeit von ihrem Vater enttäuscht, der ein Doppelleben führte. Nun hat sie Angst vor Ablehnung und ihre besten Freunde sind ihre Pflanzen. Davon bringt Fanny auch einige mit nach Bichlheim. Nun sucht die neue Gärtnerin am Fürstenhof auch menschliche Freunde.