am 23.10.2024 - 14:20 Uhr

Die TeleVisionale hatte zuletzt einige Veränderungen hinter sich. Lange trat man als FernsehfilmFestival Baden-Baden auf, 2022 erfolgt schließlich die Öffnung hin in Richtung Serien und eine Umbenennung in Film- und Serienfestival TeleVisionale. Neben einem Serienpreis wurden auch Talkformate neu eingeführt. Nun hat man die Sektion Televisionen gegründet, um die Bereiche TV und Streaming bei den Branchentagen, die erstmals über die volle Länge des Festivals stattfinden, besser als bislang abzubilden. Die nächste Ausgabe der TeleVisionale findet zwischen dem 27. und 29. November statt.

Bei diesen Diskussionen geht es um Themenbereiche wie die demokratische Verantwortung in Zeiten des gesellschaftspolitischen Rechtsrucks, die Zukunft der Kultur und des fiktionalen Erzählens mit Blick auf die Reformen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und des Filmfördergesetzes, sowie um Qualität als Maßstab für innovatives und wettbewerbsfähiges TV-Programm. Veranstaltungen mit dem Label Televisionen sollen auch explizit die Frage stellen, welche Strategien die Fernseh- und Streamingbranche entwickeln kann, um aus Krisen zu lernen und sich zeitgemäß und zukunftsgerichtet aufzustellen.

Ein Highlight wird ein medienpolitisches Panel sein, in der es um die Kultur bei den Öffentlich-Rechtlichen geht - und welche Auswirkungen der sogenannte Reformstaatsvertrag auf die Kultur haben wird. 3sat-Senderchefin Natalie Müller-Elmau und Zukunftsratmitglied Bettina Reitz sollen mit Heike Raab diskutieren, letztere hat ihre Teilnahme bislang aber noch nicht bestätigt.

Darüber hinaus gibt es bei der kommenden Ausgabe der TeleVisionale erneut Jurydiskussionen zu den nominierten Fernsehfilmen und Serien sowie weiterführende Debatten und Fachveranstaltungen. "Besonders in herausfordernden Zeiten braucht es Möglichkeiten für die Branche, um in den Dialog zu kommen, den Blick nach vorne zu richten und Visionen zu entwickeln. Das Credo der TeleVisionale Branchentage ist: Medienpolitische Aktualität trifft auf die dringlichsten Themen der Kreativen. Diesen Raum bieten wir in gewohnt familiärer Atmosphäre im Kurhaus Baden-Baden. Der große Erfolg des vergangenen Jahres hat uns ermutigt, die TeleVisionale Branchentage nun auf die komplette Festivaldauer zu erweitern", sagt Festivalleiter Urs Spörri.