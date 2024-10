Auch wenn man inzwischen bei RTL+ mit "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" Konkurrenz vom Altmeister bekommen hat, setzt ProSieben in diesen Wochen so stark auf "TV Total" wie lange nicht. Zusätzlich zu den diversen Samstags-Events kündigte man vor einigen Wochen noch eine zweite "TV Total"-Ausgabe pro Woche an. "'TV total' bekommt quasi ein Geschwisterchen, natürlich mit dem Charme, Witz und Humor von ‚TV total‘. Aber eben neu und anders", kommentierte Pufpaff damals.

Nun nannte man ein paar mehr Details - und bestätigte damit, was in den letzten Wochen bereits durchgesickert war: Der Ableger hört auf den Namen "TV Total - Aber mit Gast". Die normale Ausgabe am Mittwochabend bleibt damit also auch künftig frei von prominenten Gästen, in der zweiten Sendung, die zunächst auf die Wintermonate beschränkt ist und die montags um 20:15 Uhr zu sehen sein wird, stehen die Gäste dann hingegen im Mittelpunkt.

Wie das Konzept genau aussieht, führt ProSieben nicht weiter aus, man benennt aber schonmal einige der prominenten Gäste, die Sebastian Pufpaff begrüßen wird: Bushido, Thorsten Legat und Harald Glööckler werden mit dabei sein. Die erste Ausgabe von "TV total - Aber mit Gast" wird am 25. November zu sehen sein.

Die Konkurrenz durch Raab, der bei RTL+ ebenfalls mittwochs auf Sendung geht und fünf Minuten früher schon um 20:10 Uhr startet, hat "TV total" bislang aus Quotensicht nicht viel anhaben können. Vergangene Woche lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen mit 13,2 Prozent trotzdem auf einem starken Niveau. Die Reichweite der Raab-Show entwickelte sich nach einem sehr starken Aufschlag zunächst rückläufig.