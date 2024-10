"Kommissar Rex" gehört auch 20 Jahre nach dem Ende zu den prägendsten deutschsprachigen Serien. Die Serie ist nicht nur im Ausland gelaufen, verschiedene Länder versuchten sich auch an eigenen Adaptionen. Nachdem die menschlichen Hauptdarsteller mehrfach wechselten, gingen die Quoten zurück und Sat.1 stieg 2004 aus der Produktion der Ursprungsserie aus, die man zuvor noch mit dem ORF gestemmt hatte. Jetzt arbeiten die Partner von einst ganz offenkundig an einer Neuauflage der Marke.

"Gemeinsam mit Sat.1 und ORF werden wir als Beta Film und MR Film das Comeback von ,Kommissar Rex’ aufsetzen", kündigte Produzent Oliver Auspitz in der österreichischen Tageszeitung "Kurier" an. Auspitz ist Geschäftsführer der Wiener MR Film, die zur Beta-Gruppe gehört. "Es wird ein neuer ,Rex’ sein, der aber auch das Gefühl von damals vermitteln soll, als spätere österreichische Stars wie Tobias Moretti, Karl Markovics oder Wolf Bachofner die Menschen vor den Schirm versammelt haben."

Geplant ist die Neuauflage allerdings nicht mehr als Serie, sondern als Filmreihe. Entstehen sollen mehrere 90-Minüter - damit liegt Sat.1 voll im Trend. Mit Krimireihen fahren nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen sehr gut, zuletzt sprang auch RTL mit seinem "Tödlichen Dienst-Tag" auf diesen Zug auf und bestellte mehrere Reihen, die überwiegend auch gut performten.

Über die Besetzung gibt es derweil noch keine Informationen. Auspitz erklärte gegenüber dem "Kurier" aber, dass der tierische Hauptdarsteller bereits in die Polizeihundeschule gehe. Geplant sind "Lite-Crime-Geschichten, die ein gutes Gefühl und viel Emotion der Hauptfiguren vermitteln", so der Produzent. Noch ist das Projekt aber ein Streif am Horizont: Die Dreharbeiten sollen im kommenden Jahr stattfinden, die Ausstrahlung erfolgt 2026.

Zu 100 Prozent fixiert ist die Neuauflage jedoch noch nicht. Gegenüber DWDL.de will Sat.1 das so jedenfalls nicht sagen, bestätigt aber indirekt, daran zu arbeiten. "'Kommissar Rex' wieder in Sat.1 ermitteln zu sehen, ist wirklich eine traumhafte Vorstellung. Aber ob dieser Traum wahr wird, hängt auch an der richtigen Wurstsemmel. Da haben wir noch nicht alle Zutaten. Somit können wir aktuell keine neuen Ermittlungen bestätigen", heißt es von einem Sendersprecher. Für Sat.1 wäre eine "Rex"-Neuauflage auch ein wichtiger Schritt hin zu eigenen fiktionalen Stoffen, nachdem man in diesem Bereich zuletzt nur noch sehr wenig investierte. Der ORF hat sich bislang noch nicht geäußert.

"Kommissar Rex" startete vor ziemlich genau 30 Jahren, insgesamt wurden 10 Staffeln mit mehr als 100 Episoden der Original-Serie produziert. In den Hauptrollen waren nacheinander Tobias Moretti, Gedeon Burkhard und Alexander Pschill zu sehen. 2004 folgte dann die Absetzung, weil Sat.1 ausgestiegen war. 2008 setzte der italienische Sender RAI die Serie fort, die neuen Folgen liefen teilweise im ZDF.