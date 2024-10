Mit "Hübsches Gesicht" feierte vor knapp zwei Jahren die erste Serie aus dem Storytellers-Wettbewerb bei RTL+ Premiere, "Angemessen Angry" steht in den Startlöchern und folgt am 25. November, für "Softies" war im September Drehstart und nun wurde auch das vierte Projekt ausgewählt. Diesmal haben sich Lia Zebra und Larissa Dold von der HFF München mit ihrem Serienkonzept unter dem Arbeitstitel "Schwanzlos" durchgesetzt.

Zum Inhalt der Young-Adult-Rom-Com schreibt RTL: "Das Schwimmbad ihres Vaters ist das Zuhause der 18-jährigen Leistungsschwimmerin Trixie. Doch als genau dieses kurz vor dem Ruin steht, wird es an eine Gruppe von Möchtegern-Mermaids vermietet, die Trixie fortan in ihren Gewässern tolerieren muss. Teil der Gruppe ist der 16-jährige Insta-Star und Publikumsmagnet Finn, der selbst Trixies stählernes Herz höherschlagen lässt. Werden die Athletin und der Meerjungmann zugeben können, dass sie auf einer Wellenlänge schwimmen?"

"Schwanzlos" ist das erste Storytellers-Projekt, das von einem erhöhten Produktionsbudget profitiert. Die Film- und Medienstiftung NRW ist in diesem Jahr als Kooperationspartner eingestiegen und ermöglichte so die Verdoppelung des Produktionsbudgets auf bis zu 1,5 Millionen Euro. Warner Bros. ITVP Deutschland wird die neue Young Adult Rom-Com im Auftrag von RTL+ produzieren. Der Drehstart ist für 2025 geplant. Produzentin ist Nadja Malkewitz.

Insgesamt schafften es in diesem Jahr fünf Teams ins Finale und damit auf die "Storytellers-Klassenfahrt", auf der sie ihre Projekte vor jungen Industry Professionals pitchten. Um das Straight-to-Series Greenlight traten neben den Gewinnerinnen an: Ivana Filipic und Stefan Henaku-Grabski von der ifs mit "Einmal & Alles"; Nicki Spörle, Jola Zynch, Jannik Weiße und Julian Haisch von der Filmakademie Baden-Württemberg mit "Flaschendrehen"; Valentin Wanker und Samuel N. Schwarz von der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf mit "My First Porn" sowie Nicolas Stille ebenfalls von der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf mit "Psycho Killers".