Es sind ungemütliche Wochen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sport1. Über ein halbes Jahr nach Bekanntwerden des Einstiegs von Acunmedya scheinen die neuen türkischen Miteigentümer einen massiven Umbau des Free-TV-Senders voranzutreiben. Davon zeugen nicht nur die eilig ins Programm genommenen Shows "Exatlon" und "My Style Rocks", die aus dem Katalog von Acunmedya stammen, sondern auch die jüngsten Ankündigungen, Neuauflagen von "Survivor" und "MasterChef" zeigen zu wollen (DWDL.de berichtete).

Erst eine Modeshow und bald auch noch eine Kochshow bei Sport1? Spätestens da dürfte der Belegschaft klar geworden sein, dass der Fokus auf Sport, wie er über mehr als drei Jahrzehnte hinweg Bestand hatte, auf der Kippe steht. Am Donnerstag hat in Ismaning nun zudem eine Mitarbeiterversammlung stattgefunden, die schlechte Nachrichten bereithielt. Einem "Clap"-Bericht zufolge muss rund jeder zehnte Mitarbeiter gehen - was wohl rund 60 Entlassungen entspräche. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt.

Und auch auf DWDL.de-Nachfrage hält sich das Unternehmen bedeckt. So habe man sich im Zuge einer Reorganisation dazu entschlossen, "den Personalbestand zu reduzieren und sich von einigen Mitarbeitern zu trennen", erklärten Matthias Kirschenhofer, Co-CEO Sport1 Medien AG und Robin Seckler, dem Geschäftsführer der Sport1 GmbH, in einem gemeinsamen Statement. "Dieser Schritt ist zwar bedauerlich, aber notwendig, um den Konzern angesichts der veränderten Marktbedingungen langfristig erfolgreich zu positionieren und Verbesserungen in den operativen Prozessen und der Effizienz voranzutreiben." Derzeit befinde man sich in Verhandlungen mit dem Betriebsrat, "insbesondere über den Abschluss eines Sozialplans", heißt es.

Die Rede ist zugleich von einer "strategischen und personellen Neuausrichtung des gesamten Sport1-Konzerns", den das Management in Abstimmung mit den Stakeholdern "angesichts der gesamtwirtschaftlichen Situation in Deutschland und zur Anpassung an das veränderte Marktumfeld" beschlossen habe. So will sich die Sport1-Gruppe künftig auf die Bereiche Free-TV, Digital und das virtuelle Automatenspiel Jackpot 50 konzentrieren. Gliedern soll sich die Sport1 GmbH in die operativen Bereiche Content, Product & Reach und Sales.

Entlassungen auf der einen Seite, Investitionen ins Programm auf der anderen Seite - es ist ein gemischtes Bild, das Sport1 unter den neuen Miteigentümern derzeit abgibt. Spannend dürfte vor allem die inhaltliche Neuausrichtung werden, die mit den jüngsten Format-Ankündigungen einhergeht. Welche Rolle der Sport im Programm von Sport1 dann noch spielen wird, bleibt vorerst abzuwarten. Womöglich muss bald im Free-TV ein neuer Name her.