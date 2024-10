Im Titel greift die Serie "Uncivilized" einen Hashtag auf, der im Jahr 2022 viral ging. Damals beherrschte der Angriff auf die Ukraine den öffentlichen Diskurs. Menschen aus der Urkaine, die in Deutschland Schutz suchten, wurden in manchen Medien - und selbst von der bayerischen Integrationsbeauftragten - in Abgrenzen zu anderen Geflüchteten als "zivilisiert" dargestellt. Unter dem Hashtag #Uncivilized wurde diese unterschiedliche Bewertung von Schutz suchenden Menschen aus verschiedenen Ländern kritisiert.

Der Krieg in der Ukraine ist nur ein Beispiel, auch Terroranschläge und Attentate verändern den Diskurs in Deutschland immer wieder. Die als Anthologie angelegte sechsteilige ZDF-Serie aus der Redaktion "Das kleine Fernsehspiel" will nun die Lebenswelten von fünf postmigrantischen Menschen in Deutschland zeigen, die im Schatten medialer Großereignisse Alltagsrassismus und Diskriminierungserfahrungen erleben.

Es geht etwa um die junge Musilma und angehende Lehrerin Sarah, die Konsequenzen anlässlich einer Schweigeminute erfährt. Can und seine Freunde, die an einem Freitagabend in der Kölner Innenstadt in eine nächtliche Odyssee voller Ablehnung geraten. Leyla und eine vermeintliche Routinekontrolle der Polizei, die Leylas Geduld gänzlich auf die Probe stellt. Kenan und seine Kunstausstellung, in der seine muslimischen Freunde und die Kunstwelt aufeinanderprallen. Und Karla, die im Zuge der Berichterstattung über die Ukraine aktiv werden und einen Geflüchteten aufnehmen möchte, der sich allerdings als junger syrischer Mann herausstellt.

Regisseur Bilal Bahadır sagt: "Die Serie erzählt auf niedrigschwellige Weise eine unbequeme Realität, die ich nur zu gut aus meinem eigenen Alltag kenne. "Uncivilized" soll diese Vielschichtigkeit und Ambivalenz in den Geschichten bewahren und bewusst auf eindimensionale Darstellungen und Klischees verzichten. Ich glaube, dass das Publikum sich so unvoreingenommen und mitfühlend mit den Protagonist*innen auseinandersetzen kann, und hoffe, dass die Serie einen Raum für Empathie und Verständnis öffnet – jenseits von gängigen Stereotypen oder simplen Zuschreibungen."

Veröffentlicht werden alle sechs Folgen am 22. November in der ZDF-Mediathek, die lineare Ausstrahlung erfolgt am 2. Dezember ab 23:50 Uhr mit zunächst drei Folgen, weitere drei Episoden laufen dann eine Woche später am 9. Dezember ab 23:55 Uhr im ZDF.