Der blaue Elefant des WDR feiert schon bald runden Geburtstag, am 5. Januar 2025 wird er 50 Jahre alt. Zunächst war der Elefant nur Teil der "Sendung mit der Maus" und der beste Freund der Maus, seit 2007 hat er aber auch seine eigene Sendung ("Die Sendung mit dem Elefanten"), die sich an die ganz kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer richtet. Das runde Jubiläum will der WDR gebührend feiern.

So wird am 3. Januar im Kika eine Sonderausgabe der "Sendung mit dem Elefanten" zu sehen sein. Seine Freunde überraschen ihn mit einem "Tröööt-Konzert", wie es vom Sender hießt. Ein Tierfilm beobachtet außerdem echte Elefanten beim Trompeten, und Gereon zeigt, wie sein Geburtstag in der Kita gefeiert wird. Darüber hinaus stellt der WDR bereits zuvor neun ausgewählte Folgen der Sendung rund um das Thema Freundschaft in die Mediathek.

Zwei Tage später, am 5. Januar, gratuliert auch die Maus. In der "Sendung mit der Maus", die sowohl im Ersten als auch im Kika zu sehen ist, geht’s ausnahmsweise nur um den kleinen blauen Elefanten. Unter dem Motto "Ein Tröööt auf die Freundschaft!" feiern die Maus und ihre Freunde den Elefanten. Für Partystimmung sorgen soll der neue Geburtstagssong "Ich hab einen Freund (elefantastisch Remix)" von Eva Sauter. Um Elefanten geht es außerdem in einer Tierdokumentation. Und in einer neuen Lachgeschichte fragen sich Kinder, wie eigentlich ein perfekter Geburtstag aussieht.

Bereits jetzt ist darüber hinaus eine Mitmachaktion im Maus-Radio zum Elefant-Jubiläum gestartet. Fans des Elefanten können ab sofort beim Sender anrufen und ihre Geburtstagsglückwünsche hinterlassen. Beim WDR hofft man auch auf viele "Tröööts" von den großen und kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer. Alle Nachrichten sollen schließlich am 5. Januar 2025 im Maus Radio gesendet werden. Erfunden wurde der Elefant, der kleiner ist als die Maus, von Zeichentrickfilmer Friedrich Streich.