am 28.10.2024 - 12:24 Uhr

Valerie Weber wird zum 1. Dezember neue Vorsitzende der Geschäftsführung der Antenne Bayern Group und kehrt damit zu dem Unternehmen zurück, das sie schon zwischen 2004 und 2014 als Programmgeschäftsführerin des Senders Antenne Bayern mitprägte. Sie tritt damit die Nachfolge von Felix Kovac an, der kürzlich seinen Abschied als CEO angekündigt hatte und stattdessen Vorstand bei Klassik Radio wird. Weber führt das Unternehmen künftig gemeinsam mit Guy Fränkel, langjähriger Geschäftsführer der Rock Antenne und vor einigen Monaten in die Geschäftsführung der Antenne Bayern Group berufen.

"Wir freuen uns sehr, Valerie Weber wieder in der Antenne-Bayern-Familie begrüßen zu dürfen", sagt Michael Tenbusch, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von Antenne Bayern. "Mit ihrer strategischen Weitsicht, ihrem Gespür für innovative Programmgestaltung und ihrer immensen Erfahrung hat sie maßgeblich zum Erfolg der Radiobranche beigetragen. Ihre Rückkehr ist ein großer Gewinn für uns und die gesamte Unternehmensgruppe."

Valerie Weber selbst sagt zu ihrem Comeback in München: "Es ist mir eine große Ehre und Verpflichtung, erneut Teil dieses großartigen Radio- und Audiounternehmens mit seinen zusätzlichen deutschlandweiten und österreichischen Engagements zu sein. Die Audiowelt hat sich in den letzten Jahren stark verändert und weiterentwickelt und nicht zuletzt wird das Publikum von Jahr zu Jahr anspruchsvoller. Das ist eine große Aufgabe. Jetzt bin ich erstmal positiv gespannt auf die vielen neuen und bekannten Kolleginnen und Kollegen in Ismaning, Wien, Hamburg und Köln. Vor allem freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit meinem Geschäftsführer-Kollegen Guy Fränkel. Gemeinsam werden wir die Zukunft von Audio und Radio positiv mitgestalten."

WDR-Intendant Tom Buhrow hatte Valerie Weber 2014 als Hörfunkdirektorin zum WDR geholt, verabschiedete sich dort inmitten ihrer zweiten Amtszeit (inzwischen als crossmediale Programmdirektorin) nach acht Jahren wieder. 2022 wurde sie stattdessen Programm-Geschäftsführerin der Unternehmensgruppe Audiotainment Südwest mit den Radiosendern bigFM, RPR1., Radio Regenbogen und Rock FM.

Ulrich Lingnau, Vorsitzender des Beirats der Audiotainment Südwest: "Valerie Weber hat in den zurückliegenden drei Jahren die vier Programmmarken bigFM, Rock FM, Radio Regenbogen und RPR1. mit Kreativität und klarem Zielbild in einem übergreifenden Funkhaus zusammengeführt und in enger Zusammenarbeit mit Kai Fischer und Tobias Heger das junge Unternehmen Audiotainment Südwest sehr erfolgreich im Markt etabliert. Ihren Wunsch, sich neuen Herausforderungen zu stellen, kann ich angesichts der neuen Aufgabe gut nachvollziehen, bedauere Ihre Entscheidung aber sehr. Wir wünschen ihr für ihre künftige Aufgabe viel Glück und Erfolg."

Kai Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Audiotainment Südwest: "Valerie Weber hat mit ihrer Erfahrung und durch ihre entschlossene Führung einen wesentlichen Beitrag beim Aufbau und für den Erfolg der Audiotainment Südwest als bundesweit tätiges Medienunternehmen geleistet. Wir danken ihr für ihr großartiges Engagement und ihre inspirierende Zusammenarbeit."

Valerie Weber zu ihrem Abschied: "Die Zusammenführung der Sender sowie die Neuaufstellung des Unternehmens war eine große Herausforderung. Ich danke meinen Programm-Teams, ohne die die Reichweitenzuwächse unserer Sender nicht möglich gewesen wären, sowie meinen Geschäftsführungskollegen und dem Beirat für drei Jahre intensiver und vertrauensvoller Zusammenarbeit."