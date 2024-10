Sebastian Lege ist seit dem vergangenen Jahr nicht mehr nur ein Quotengarant fürs ZDF, sonden auch für Vox im Einsatz. Dort kehrt "Lege kommt auf den Geschmack" ab dem 25. November mit vier neuen Folgen zurück, am Sendeplatz am Montagabend um 20:15 Uhr ändert sich nichts. Auch diesmal widmet sich Lege in dem von RTL Studios produzierten Format wieder in jeder Woche einem anderen bliebten Gericht. Los geht's mit Burgern, gefolgt von Currywurst, Pasta und Fish & Chips.

Seine Mission: Die Rezeptur für den perfekten Geschmack herausfinden. Dafür werden zunächst 1.000 Menschen befragt, was ihrer Meinung nach das perfekte Gericht ausmacht. Danach holt sich Lege weltweit Tipps und Tricks von erfahrenen Gastronomen und Kochprofis, besucht von der Burgerbuden in New York bis zur Currywurstbude in Bochum die angesagtesten Locations. All das nimmt der Produktentwickler am Ende mit in sein extra für die Sendung eingerichtetes Labor – dem Lege Lab.

Dort wird mit viel Getöse, selbst gebauten Geräten, Schutzbrille, Bunsenbrenner und Rotationsverdampfer und oft ungewöhnlichen Lege-Methoden weiter getüftelt und experimentiert. Das Endprodukt präsentiert er einer achtköpfigen Expertenjury, die das Gericht nach den Kriterien Geschmack, Optik und Konsistenz. Sichert sich Sebastian eine Zwei-Drittel-Mehrheit – bekommt also mindestens 16 von 24 Stimmen – hat er die Challenge gewonnen.

Die erste Staffel legte im vergangenen Jahr einen sehr guten Start hin, konnte das Quotenniveau aber nicht über die restlichen Folgen halten. Um das Publikum wieder neu auf den Geschmack zu bringen, setzt Vox diesmal auf YouTube: Seit gestern und bis zum Start der neuen Staffel im wöchentlichen Rhythmus wertet man auf dem YouTube-Kanal von Vox nun nochmal die Folgen der ersten Staffel aus, in Staffel 1 ging's um Pizza, Döner, Dessert und Future Food. Während der zweiten Staffel wird es ebenfalls begleitende Videos auf YouTube geben. Seine "ZDFbesseresser"-Videos sind auf YouTube sehr gut nachgefragt - hier dürfte sich Vox also einen Teil des Traffics wünschen.

Unterdessen hat der Sender auch angekündigt, ab dem 27. November neue Folgen von "Feuer, Wasser, Erde, Luft" zu zeigen. Darin werden Rettungskräfte mit der Kamera begleitet. Die Doku-Reihe soll "einen persönlichen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt dieser Helden, die täglich ihr Bestes geben, um Leben zu retten", gewähren. Die Folgen laufen erneut mittwochs um 20:15 Uhr. Produziert wird das Format von Fandango und Filmreif TV.