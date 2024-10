Die zu Seven.One Studios gehörende Produktionsfirma Pyjama Pictures macht aus der wahren Geschichte der vielleicht größten Finanzbetrügerin aller Zeiten eine sechsteilige True-Crime-Serie fürs ZDF. Im Mittelpunkt von "Take the Money and Run" steht die als "Kryptoqueen" bekannt gewordene, in einer baden-württembergischen Kleinstadt aufgewachsene, Betrügerin Ruja Ignatova, gespielt von Nilam Farooq.

Sie flieht mit einem zweistelligen Milliardenbetrag veruntreuten Geldes. Um sie herum bricht das einstige Imperium um die neue Kryptowährung namens "OneCoin" in sich zusammen: Rujas Geliebter und Geschäftspartner Sebastian Greenwood (Charlie Petersson) wird genauso verhaftet wie ihre zweite Affäre und wichtigster Geldwäscher Gilbert Armenta (Mads Korsgaard). Und während ihre Tochter Gemma von jetzt an ohne ihre Mutter bei Vater Jonas Kurth (László Branko Breiding) in Frankfurt am Main aufwachsen muss, heften sich das FBI, Europol und das BKA an Rujas Fersen - doch dann verliert sich ihre Spur im Nirgendwo.

In der Serie soll aber nicht nur ihr Fall, sondern auch ihr Aufstieg erzählt werden. In Rückblicken wird das schillernde Leben von Ruja Ignatova beleuchtet. Neben den schon genannten sind in weiteren Rollen unter anderem Ferdinand Lehmann, Tina Balthazar, Jana Kozewa, Andreas Anke und David Paryla zu sehen.

Die Drehbücher zu "Take the Money and Run" stammen von Judith Angerbauer und Boris von Sychowski, Christiane Balthasar und Florian Schott führen Regie. Produzent ist Joke Kromschröder von Pyjama Pictures. Die Redaktion im ZDF hat Elke Müller, Christiane Meyer zur Capellen übernimmt die Koordination für ZDFneo.