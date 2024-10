Mit immer neuen Partnerschaften baut der Discounter Lidl sein Treue-Programm in der Lidl Plus-App aus. Im Sommer war es eine Kooperation mit der „Bild“-Zeitung, jetzt kommt die nächste Zusammenarbeit - diesmal mit Disney. Kundinnen und Kunden von Lidl in Deutschland, die die Lidl-Plus-App nutzen und ein bestimmtes monatliches Einkaufsvolumen erreichen, haben ab dem 4. November über den „Rabattsammler Plus“ in der App die Möglichkeit, die Disney+ Abo-Option „Standard mit Werbung“ auszuwählen.

Der rabattierte Preis für Disney+ richtet sich dabei nach dem Einkaufsvolumen in den LIdl-Märkten: Wer mehr als 400 Euro im Monat bei dem Lebensmittelhändler lässt, erhält den werbefinanzierten Tarif von Disney+ gratis. Wer nicht gleich alle Wocheneinkäufe bei Lidl tätigt, kann über die Rabattstaffel immerhin günstiger ans Disney+-Abo mit Werbung kommen, das regulär 6,99 Euro kostet. Bei einem Lidl-Umsatz von 60 Euro im Monat sinkt der Monatspreis beispielsweise um einen Euro, bei 120 Euro Umsatz um zwei Euro im Monat. Die Aktivierung des Angebots erfolgt über die Lidl-Plus-App.

Zur Einführung der Partnerschaft gibt es bei der erstmaligen Registrierung in der Lidl Plus-App für den laufenden Kalendermonat und folgenden Monat Disney+ sogar unabhängig vom Einkaufsvolumne gratis. Lidl bewirbt die neue Zusammenarbeit mit Disney zum Start der Aktion in TV, Funk, Print und Digital. „Dies ist ein wichtiger Schritt für die Verbindung von Retail Media, CTV und DTC Sales“, sagt Eun-Kyung Park, Disney-Chefin in Deutschland. „Wir sind stolz, den ersten Schritt in diese vielversprechende Zukunft gemeinsam und exklusiv mit Lidl zu gehen: Hier trifft bestes Entertainment auf höchste Retail-Qualität und bietet einen noch nie da gewesenen Mehrwert für die Nutzerinnen und Nutzer im deutschen Markt. Zudem umfasst die Partnerschaft mit Lidl auch eine zukunftsweisende Zusammenarbeit im Ad-Sales-Bereich.“

Ein in der Tat ungewöhnliches Loyalty-Programm mit dem Disney auf kreative Weise die Reichweite seines werbefinanzierten Abo-Tarifs beim Streamingdienst Disney+ steigern kann. Wie auch Konkurrent Netflix hatte Disney den durch Werbung mitfinanzierten Einstiegstarif schließlich optional eingeführt, muss also härter daran arbeiten eine hohe vermarktbare Reichweite aufzubauen als Prime Video. Dort wird inzwischen standardmäßig allen Kundinnen und Kunden Werbung angezeigt; die Werbefreiheit erhält man nur gegen Aufpreis zurück. Die vermarktbare Reichweite ist dabei natürlich vom Start weg ungleich höher.