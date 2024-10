Der Journalist Martin Schmidt steht ab dem 1. November nicht mehr in Diensten der ARD, sondern von RTL Deutschland. Der bisherige ARD-Haupstadtkorrespondent wechselt zum Team der RTL News in Berlin. Schmidt war in den letzten Jahren vor allem für die Berichterstattung über die AfD zuständig, ob in Beiträgen für "Tagesschau" oder "Tagesthemen", als Experte in Schaltgesprächen oder auch als Moderator für die Sendungen vom Parteitag.

"Wir freuen uns, dass Martin Schmidt zu RTL wechselt. Mit seiner Erfahrung und seinem exzellenten Netzwerk im politischen Berlin passt er hervorragend in unser Team und wird uns bei den kommenden Herausforderungen wie etwa den Bundestagswahlen bestens unterstützen", so Jutta Bielig-Wonka, Chefredakteurin Nachrichten & Politik RTL News.