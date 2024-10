Frische-Ranking: Sat.1 knapp unterm Rekord, RTL bleibt vorn

Seit mittlerweile fast 13 Jahren ermitteln wir Monat für Monat den Anteil des Abendprogramms zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht, den die großen acht Vollprogramme mit Erstausstrahlungen oder Free-TV-Premieren füllen - unseren "Frische-Index". Und erst ein einziges Mal in diesem Zeitraum lag dieser Wert bei Sat.1 noch höher als im zu Ende gehenden Oktober. Auf 79 Prozent beläuft sich der Frische-Anteil von Sat.1 diesmal, das waren 17 Prozentpunkte mehr als noch im September und satte 26 Prozentpunkte mehr als im Oktober vergangenen Jahres.

Maßgeblich ist dieser deutliche Anstieg auf "Promi Big Brother" zurückzuführen, das 15 Tage dafür sorgte, dass auch der sonst eher vernachlässigte spätere Abend mit frischem Programm bespielt wurde. Höher lag der Frische-Anteil von Sat.1 nur im August 2023 - auch damals war es der "Promi BB"-Effekt. Damals dauerte die Staffel aber sogar noch eine Woche länger - und an gleich zwölf statt diesmal fünf Abenden füllte man damit das Programm schon ab 20:15 Uhr. Der hohe Wert steht diesmal also auf einem viel breiteren Fundament als damals. Denn generell hat Sat.1 seinen Frische-Anteil in diesem Jahr deutlich angehoben: In den ersten zehn Monaten waren es im Schnitt 55 Prozent, ein Anstieg um zwölf Prozentpunkte im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Im Jahresschnitt liegt Sat.1 damit hauchdünn vor ProSieben, das im Oktober vom sehr starken September-Wert wieder etwas abfiel, aber trotzdem noch immerhin zwei Drittel seines Abendprogramms mit frischem Programm füllte. Vox hielt man damit weiter deutlich auf Distanz, mit deutlichem Abstand folgten dann RTLzwei und nochmal mit deutlichem Abstand Kabel Eins.

Ganz vorne rangierte aber auch diesmal wieder RTL, das seine Führungsposition vor dem ZDF mit einem Frische-Anteil von herausragenden 95 Prozent festigte. Das ZDF legte zwar zu, kam mit 90 Prozent aber nicht an RTL ran. Dafür zog man wieder am Ersten vorbei, das mit 86 Prozent den dritten Platz belegte.

FIX-Punkte

Oktober 2024 Vergleich zum

Vormonat Vergleich zum

Oktober 2023 Jahresschnitt '24

(vs 01-10/23) RTL 95 von 100 +2 +0 83

( -5 ) ZDF 90 von 100 +6 +2 83

( +0 ) Das Erste 86 von 100 +0 +3 82

( +6 ) Sat.1 79 von 100 +17 +26 55

( +12 ) ProSieben 67 von 100 -5 +11 53

( +1 ) VOX 55 von 100 -1 -3 42

( -3 ) RTLzwei 38 von 100 +2 +5 32

( -2 ) kabel eins 23 von 100 -2 -4 23

( +0 )

