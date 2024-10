© UFA Produkció

Und auch personell gibt es Neuerungen: So wird Ute Biernat die Geschäfte der ungarischen Tochter an der Seite von Emese Ács als gleichberechtigte Geschäftsführerin leiten. Auf ihre Aufgaben in Deutschland hat das keine Auswirkungen: Biernat ist auch weiterhin Geschäftsführerin der UFA Show & Factual, zuletzt legte Konzernchef Sascha Schwingel auch die Gesamtverantwortung für den Bereich UFA Documentary in ihren Bereich (DWDL.de berichtete).

Mit UFA Produkció hat die Produktionsgruppe derweil noch viel vor. Die Ungarn-Tochter konzentriert sich auf die Produktion von non-fiktionalen Entertainment-Formaten und will künftig mehr Formate selbst entwickeln. Gleichzeitig soll sich UFA Produkció über den heimischen Markt hinaus auch für internationale Zusammenarbeit öffnen. Ziel ist es, in Ungarn einen Produktions-Hub auch für internationale Partner anzubieten.

UFA-Boss Sascha Schwingel sagt dazu: "Unser Ziel ist es, mit der UFA (weiter) zu wachsen. Dazu bauen wir vorhandene Stärken im Kreativen wie Produktionellen weiter aus. Nach der kürzlichen Gründung von UFA Mitte und dem damit verbundenen Ausbau unserer Aktivitäten in Mitteldeutschland stellen wir jetzt auch in Ungarn die Weichen in Richtung Wachstum. Ich freue mich sehr, dass Emese Ács als bestens vernetzte und erfahrene Expertin vor Ort und Ute Biernat, die das Wachstum unserer ungarischer Produktionstochter zuletzt entscheidend vorangetrieben hat, die neue Aufgabe als starkes Duo gemeinsam übernehmen. Ich wünsche beiden in ihren neuen bzw. zusätzlichen Rollen viel Erfolg."





Emese Ács, Geschäftsführerin UFA Produkció, sagt: "Mit unseren Shows sind wir bereits seit vielen Jahren im ungarischen Markt etabliert und produzieren inzwischen für alle privaten Sender. Mit unserer neuen strategischen Ausrichtung auf non-fiktionale Formate werden wir nun neben unseren Fremantle-Katalogformaten zukünftig besonderes Augenmerk auf die Entwicklung eigener Ideen und Formate legen". Und Ute Biernat ergänzt: "Mit UFA Produkció schaffen wir einen Produktions-Hub in Ungarn für Entertainment-Produktionen, mit dem wir qualitativ hochwertige und kosteneffiziente Produktionslösungen anbieten können – weit über Ungarn hinaus. Der Ausbau und die Umbenennung des Unternehmens ist die konsequente Fortführung unserer Strategie, mit der wir bereits seit neun Jahren im ungarischen Markt erfolgreich sind."

UFA Produkció wurde unter ihrem vorherigen Name im Jahr 1997 gegründet, die UFA-Tochter produzierte damals die erste tägliche Serie für das kommerzielle Fernsehen im Land. Seit 2015 produziert die Firma auch zunehmend non-fiktionale Inhalte. Alleine in diesem Jahr hat UFA Produkció sieben Shows für RTL Hungary, die TV2 Gruppe und Antenna Entertainment produziert: "The Apprentice" für RTL, "Password" für TV2, "Farmer Wants A Wife" für RTL, "Hole in the Wall!" für RTL, "Masked Singer" für RTL, "X-Factor" für RTL und "Hit the road" für Viasat3.