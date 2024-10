am 30.10.2024 - 14:38 Uhr

Transatlantische Unternehmensübernahme im Medienbereich: Das auf KI-Lösungen spezialisierte Brand Engagement Network (BEN) übernimmt den Münchner TV-Dienstleister Cataneo vollständig, das haben die beiden Unternehmen am Mittwoch bekanntgegeben. Cataneo bietet seinen Kundinnen und Kunden unter anderem ein Buchungssystem (MYDAS) zur Abwicklung von Fernsehwerbung sowie Werbung in allen anderen Mediengattungen an. Hinzu kommen Software-Lösungen beispielsweise für Programm- und Sendeplanungen.

Brand Engagement Network ist ein Anbieter von Conversational-AI-Lösungen für Unternehmen und Endkunden. Conversational-AI setzt den Rahmen für die Simulation automatisierter sprachlicher Interaktionen durch Anwendungen wie Chatbots und virtuelle Assistenten. Durch die Integration der generativen KI von BEN soll Cataneo sein Angebot künftig ausbauen.

Cataneo wird seine bestehenden Kunden nach eigenen Angaben weiterhin unabhängig bedienen, dabei aber eng mit BEN zusammenzuarbeiten, um KI in seine internen Prozesse zu integrieren und erweiterte Kunden-Tools anbieten zu können. Durch die neue US-Mutter soll man außerdem kräftig expandieren, geplant ist eine Ausweitung der eigenen Geschäfte in die USA und nach Lateinamerika.

BEN zahlt für die Übernahme des deutschen TV-Dienstleisters 19,5 Millionen US-Dollar, wobei 9 Millionen davon in bar fließen - den Rest zahlt BEN in eigenen Aktien. Bisherige Cataneo-Gesellschafter waren Michael Woelfle und Christian Unterseer. Nach dem Abschluss des Deals, der noch unter Vorbehalt der Sicherstellung einer Finanzierung sowie der Einholung behördlicher Genehmigungen und Garantien durch bestimmte Aktionäre von BEN, steht, ist die Cataneo GmbH eine 100-prozentige-Tochterfirma von BEN. Sowohl Renato Rocha Pinto als auch Thomas Brönauer sollen nach der Übernahme auch weiterhin Geschäftsführer von Cataneo bleiben. Mit einem Abschluss des Deals ist noch in diesem Jahr zu rechnen.

"Wir sind davon überzeugt, dass die Kombination der sicheren, intelligenten und skalierbaren Generative-AI-Plattform von BEN mit Cataneos MYDAS-Tools die Art und Weise, wie Marken mit ihren Kunden interagieren, transformieren kann", sagt Paul Chang, CEO von BEN. "Diese Akquisition markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung der Zukunft interaktiver Werbung, bei der Verbraucher nicht nur beworben werden, sondern aktiv eingebunden sind, was zu aussagekräftigeren und verbesserten Online- Erfahrungen führt."

Und Renato Rocha Pinto, CEO von Cataneo, ergänzt: "Wir glauben, dass die Kombination unserer Technologien das Engagement der Verbraucher erheblich verbessern und unseren globalen Kunden damit einen erheblichen Mehrwert bieten wird. Die KI von BEN hat das Potenzial, tiefgehende Erkenntnisse zu generieren und innovative Möglichkeiten der Verbraucherinteraktion über verschiedene Medienplattformen hinweg zu erschließen, die über traditionelle Kanäle hinausgehen."

Foto oben (von links nach rechts): Renato Rocha Pinto (Cataneo CEO) Michael Woelfle (Cataneo Gesellschafter) Paul Chang (BEN CEO) Christian Unterseer (Cataneo Gesellschafter)