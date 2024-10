Schon seit 2019 arbeitet Mike Timmermann für Bildergarten Entertainment, nun wird er befördert: Timmermann bekommt einen neuen Verantwortungsbereich und wird Produzent bei der Produktionsfirma, die für Formate wie "The Voice", "Sing meinen Song" oder auch "Licht aus" verantwortlich zeichnet und künftig auch die Produktion von "Die große Maus-Show" übernimmt. In seiner neuen Rolle soll sich Timmermann neben der Entwicklung und Produktion neuer Formate im linearen TV, vor allem um die Digital-, Streaming- und Branded-Entertainment-Strategie kümmern.

Zuletzt verantwortete Mike Timmermann genreübergreifend die Realisation aller Formate am Kölner Standort, beispielsweise das erst am heutigen Donnerstag veröffentlichte "Licht aus" für Prime Video oder auch das Funk-Format "Julia vs. Joey". Bildergarten-Geschäftsführer Karsten Roeder sagt: "Ich freue mich – Mike machts. Der sympathischste Content-Nerd, den ich kenne, der auch offen, positiv und innovativ ist. Diese seltene und sehr produktive Haltung begeistert mich sehr und ich freue mich auf eine weitere und tiefere Zusammenarbeit."

Timmermanns Team in Köln soll nun außerdem wachsen: So stoßen Tobias Roller als Development Producer Digital und Christoph Knieper zur Mannschaft hinzu. Timmermann selbst sagt zu den Veränderungen: "Ich möchte mich bei Karsten für das Vertrauen der letzten Jahre bedanken. Er hat für mein Team und mich ein dynamisches und kreatives Umfeld geschaffen, in dem wir den Standort weiter ausbauen und gemeinsam wachsen konnten. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir Tobi und Christoph überzeugen konnten ins Team-Bildergarten zu wechseln. Mit Tobi haben wir bereits sehr eng bei der Entwicklung von ‘Julia vs. Joey’ zusammengearbeitet, mit seiner Kreativität und seinem KnowHow im Digitalen wollen wir gemeinsam – nicht nur - im Creator-Driven-Development weiterwachsen. Und mit Christoph haben wir einen passionierten Fernsehmacher verpflichten können, seine Erfahrung im Development und Produzieren von Entertainment-Formaten wird eine wertvolle Bereicherung für uns sein."